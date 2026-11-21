Vialidad Provincial puso en marcha trabajos de mejoramiento y acondicionamiento del camino en la Cuesta La Redonda, en un operativo realizado de manera conjunta con el municipio de Villa Vil. Se trata de un sector estratégico para la conectividad de las comunidades de la Puna catamarqueña.

Las tareas tienen como objetivo optimizar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial en el sector, favoreciendo la conexión entre Laguna Blanca, Aguas Calientes, Peñas Negras, La Angostura y Carachi.

Las intervenciones se enmarcan en las acciones destinadas a mejorar la infraestructura vial del interior provincial, atender las necesidades de las comunidades y facilitar el traslado de quienes residen, trabajan y desarrollan sus actividades en esta región.

De esta manera, los trabajos buscan fortalecer la conectividad territorial y mejorar las condiciones de circulación en distintos puntos de la Puna catamarqueña.



