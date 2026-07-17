La Capital lanzó "Ciudad Streaming", para acercar la gestión desde el Poncho

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho incorpora en su edición de julio de 2026 una nueva herramienta de comunicación impulsada por la Municipalidad de la Capital. Se trata de "Ciudad Streaming", un espacio de difusión digital que acompañará las diez jornadas de la celebración con una programación en vivo destinada a acercar a los vecinos todo lo que ocurre durante el evento y, al mismo tiempo, mostrar el trabajo cotidiano que las distintas áreas municipales desarrollan a lo largo del año.

La iniciativa representa una nueva modalidad de comunicación entre el municipio y la comunidad. A través de una transmisión diaria, la propuesta permitirá seguir de cerca las actividades que se desarrollan en el Predio Ferial, al tiempo que ofrecerá un recorrido por los distintos servicios, proyectos y acciones que forman parte de la gestión comunal.

De esta manera, la Municipalidad apuesta por una herramienta digital que busca ampliar los canales de contacto con la ciudadanía, aprovechando el marco de la fiesta más importante de la provincia para generar un espacio de participación e intercambio.

Un proyecto impulsado por Punto Joven

El proyecto está encabezado por el área de Punto Joven, que planteó una propuesta diferente a los formatos tradicionales de comunicación institucional.

La intención es dejar atrás el esquema habitual de los partes de prensa para ofrecer una cobertura con un enfoque completamente distinto, caracterizado por un tono descontracturado, divertido, interactivo y sumamente informativo. Al frente de la iniciativa se encuentra el director de Punto Joven y conductor del ciclo, Carlos Ponce, quien explicó el objetivo de este nuevo espacio de comunicación.

"Vamos a presentar por primera vez 'Ciudad Streaming', un espacio donde contaremos con la posibilidad de estar conectados con la gente, de contarle y mostrarle todo lo que hace el municipio en estos diez días en la fiesta más grande que tenemos los catamarqueños", expresó.

Según la presentación realizada, la propuesta apunta a mantener un contacto permanente con los vecinos, utilizando las herramientas digitales para acercar la actividad municipal a quienes visitan la Fiesta del Poncho y también a quienes siguen el evento desde sus hogares.

Un estudio instalado en el Espacio Capital

El estudio de transmisión funciona dentro del ya conocido Espacio Capital, ubicado cerca de uno de los accesos principales del Predio Ferial. Desde allí se desarrollará toda la programación diaria, que se extenderá entre las 15 y las 21 horas durante las diez jornadas de la fiesta.

La grilla contempla una estructura organizada en dos grandes bloques. La transmisión comenzará con una previa especial, que se emitirá de 15 a 16 horas, mientras que posteriormente dará inicio el bloque central de contenidos, que se desarrollará de manera ininterrumpida hasta el cierre de la jornada.

Esta planificación permitirá acompañar gran parte de la actividad diaria del evento con entrevistas, recorridos y la participación de distintos protagonistas.

Un espacio abierto para todos

Uno de los ejes principales de Ciudad Streaming será la diversidad de voces que pasarán por el estudio instalado en el Predio Ferial. La propuesta contempla la participación de representantes de todos los estamentos que integran el Estado municipal, quienes compartirán con el público las tareas que desarrollan durante la Fiesta del Poncho y en la gestión cotidiana.

A lo largo de cada tarde participarán:

Emprendedores.

Feriantes locales.

Ballets folclóricos estables.

Representantes de las diversas colectividades de inmigrantes.

Referentes de adultos mayores.

Estudiantes pertenecientes a la Promo 2026.

La programación buscará mostrar el aporte de cada uno de estos sectores dentro de la celebración, generando un espacio de intercambio con quienes sigan la transmisión en vivo.

Sorteos y redes sociales

Como parte de la dinámica prevista para cada jornada, el streaming incorporará sorteos diarios destinados a quienes acompañen la transmisión mediante las redes sociales y las plataformas oficiales de Catamarca Capital. Esta modalidad busca fortalecer la interacción con el público y convertir la transmisión en un espacio participativo, donde los vecinos puedan involucrarse activamente mientras siguen las distintas actividades que se desarrollan durante la Fiesta del Poncho.

Carlos Ponce explicó que el propósito principal del proyecto trasciende la cobertura del evento y procura visibilizar el trabajo que realizan todas las áreas del municipio.

"Es increíble cómo trabajan todas las áreas de la comuna y cómo aportan a esta gran fiesta; cada uno desde su lugar, pero sumando su granito de arena para que todo salga de la mejor manera", señaló.

Los servicios municipales también tendrán su espacio

Con un equipo de conductores jóvenes al frente de las cámaras, la transmisión buscará consolidarse como un punto de encuentro entre la gestión municipal y los vecinos.

Además de reflejar el desarrollo de la Fiesta del Poncho, el programa ofrecerá información sobre las funciones y servicios que prestan distintas áreas del municipio.

Entre los temas previstos dentro de la programación se encuentran:

Tránsito.

Punto Giro.

Higiene urbana.

Logística.

Proyectos de infraestructura previstos para lo que resta del año.

De esta manera, el espacio no solo estará dedicado a la cobertura de las actividades festivas, sino que también permitirá dar a conocer las distintas políticas y acciones que forman parte de la gestión comunal.