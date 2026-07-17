Catamarca a prepararse: comienza el Poncho y se viene con viento

Se va terminando la primaverita y antes que vuelva el frío, la semana va cerrando con calorcito. De hecho el pronóstico del tiempo para este viernes anticipa estabilidad atmosférica y un importante incremento de la temperatura durante la tarde. Sin embargo, el rasgo más destacado será la persistencia del viento a lo largo de gran parte del día, con ráfagas que, en algunos momentos, alcanzarán velocidades de entre 51 y 59 km/h. El Innombrable dirá presente justo en el día que arranca la Fiesta del Poncho.

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional el cielo irá variando entre condiciones ventosas, algo nubladas y parcialmente nubladas conforme avancen las horas.

Una madrugada ventosa

Las primeras horas del viernes comenzaron con un escenario claramente dominado por el viento. Durante la madrugada el estado del tiempo fue ventoso.

En ese período, el viento sopló desde el Oeste (O) con velocidades que oscilaron entre 23 y 31 km/h, mientras que las ráfagas alcanzarán entre 42 y 50 km/h.

Mañana con ráfagas más intensas

Con el transcurso de la mañana, el cielo pasará a presentarse algo nublado, mientras que la temperatura descenderá hasta los 9 grados, convirtiéndose en el registro térmico más bajo de la jornada. En este tramo del día, el viento cambiará su dirección predominante hacia el Sur (S) y disminuirá levemente su velocidad, con valores previstos de entre 13 y 22 km/h.

No obstante, el pronóstico indica que será precisamente durante este período cuando se registrarán las ráfagas más intensas del viernes, con velocidades estimadas entre 51 y 59 km/h, condición que mantendrá al viento como el principal elemento del escenario meteorológico.

La tarde traerá la máxima temperatura del día

La tarde concentrará el momento de mayor ascenso térmico. El SMN prevé una temperatura máxima de 29 grados, tal como pasó el jueves, consolidando un ambiente cálido en la provincia. El tiempo volverá a presentarse ventoso, con viento ahora predominante del Noroeste (NO) que soplará con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

A ello se sumarán nuevamente ráfagas con la misma intensidad de la hora anterior, por lo que las condiciones ventosas continuarán presentes incluso durante el período de mayor temperatura.

Una noche con menor intensidad del viento

Hacia el cierre del día, el pronóstico indica un cielo parcialmente nublado, acompañado por una temperatura de 22 grados, lo que marcará un descenso respecto de la máxima registrada durante la tarde. El viento rotará al Sudeste (SE) y disminuirá su intensidad, con velocidades previstas entre 13 y 22 km/h.

A diferencia de los períodos anteriores, para la noche no se pronostican ráfagas significativas, lo que permitirá un cierre de jornada con condiciones más moderadas en cuanto al comportamiento del Innombrable.