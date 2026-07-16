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Ruta 48: habilitan el tránsito provisorio en la Cuesta El Clavillo

La Dirección Provincial de Vialidad dispuso la apertura del paso vehicular bajo condiciones de extrema precaución en la localidad de Aconquija.

16 Julio de 2026 20.10

Durante la tarde de este jueves, la Dirección Provincial de Vialidad informó que ha quedado habilitado de manera provisoria el tránsito vehicular sobre la Ruta Provincial N° 48. La medida afecta de forma directa al sector de la Cuesta El Clavillo, ubicado en la localidad de Aconquija.

Factores de riesgo y recomendaciones para los conductores

A pesar de la apertura de la calzada, las autoridades advierten que la circulación se encuentra permitida únicamente con extrema precaución. Esta medida restrictiva responde a un escenario de vulnerabilidad activa en la zona del camino.

Persistencia de peligro: Existe un constante riesgo de nuevos desprendimientos de material sobre la calzada.

Reducción de velocidad: Se solicita obligatoriamente a quienes deban circular por la zona disminuir la marcha.

Respeto a las indicaciones: Es imperativo respetar la señalización y atender en todo momento las indicaciones impartidas por el personal vial y los organismos de seguridad presentes en el área.

Evaluación técnica y continuidad de los trabajos de seguridad

Con el objetivo de monitorear la evolución del terreno y asegurar la estabilidad de la ruta, el plan de contingencia continuará durante las próximas horas:

Nueva inspección técnica: Se llevará a cabo mañana viernes, durante las primeras horas de la mañana.

Responsables: Las tareas estarán a cargo del personal técnico de Vialidad Provincial.

Objetivos: Se procederá a evaluar las condiciones de seguridad del sector y se continuará con las tareas necesarias que permitan garantizar de forma definitiva la transitabilidad de la ruta.

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Aconquija Cuesta El Clavillo Vialidad Provincial

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