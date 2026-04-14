La Vicegobernación impulsa un nuevo encuentro gratuito de orientación vocacional

En la continuidad de las políticas orientadas al acompañamiento y la formación de la juventud catamarqueña, la Vicegobernación que conduce Rubén Dusso convocó a participar del segundo encuentro del ciclo 2026 del programa gratuito "Construyendo mi Futuro", una iniciativa destinada a brindar herramientas prácticas para la orientación vocacional, el liderazgo y la planificación del futuro personal y académico de los jóvenes.

La nueva jornada se desarrollará este miércoles 15 de abril, a partir de las 17:00 horas, en las instalaciones de la Biblioteca del Senado, ubicada en Ayacucho 560, en una nueva instancia que da continuidad a un ciclo que tuvo un exitoso inicio y que ahora busca profundizar en contenidos clave para acompañar a quienes se encuentran en el proceso de elegir una carrera y proyectar su vida.

Un espacio de contención

El eje central del programa está puesto en la creación de espacios de contención y formación, donde los participantes puedan acceder a recursos concretos para fortalecer su desarrollo personal y definir metas a mediano y largo plazo.

Desde esa perspectiva, cada taller se presenta como una oportunidad para que los jóvenes no solo reflexionen sobre su vocación, sino también sobre los desafíos que implica construir un proyecto de vida sólido y sostenido en decisiones informadas.

Los objetivos principales del programa son:

Brindar recursos prácticos para la orientación vocacional

Fortalecer herramientas de liderazgo

Acompañar el diseño de proyectos de vida

Promover el desarrollo personal

Generar espacios de contención para la juventud

La propuesta se enmarca dentro de una línea de trabajo que pone el foco en la juventud como protagonista de su propio proceso de formación, aportando instrumentos que permitan tomar decisiones con mayor claridad.

El método: vocación, mandatos e información concreta

Uno de los aspectos centrales del taller "Construyendo mi Futuro" es la metodología de trabajo, basada en el abordaje de los principales ejes que atraviesan la elección vocacional.

Durante los encuentros se analizan factores que muchas veces condicionan o influyen en las decisiones de los jóvenes, entre ellos:

Mandatos sociales y familiares

Intereses vocacionales

Información concreta sobre carreras

Elementos de análisis vinculados a la elección

Datos oficiales sobre centros educativos

Este enfoque busca ampliar la mirada sobre la elección de una carrera, entendiendo que no se trata de una decisión aislada, sino de un proceso en el que intervienen múltiples dimensiones personales, emocionales y contextuales.

Además, el programa contempla la entrega de información detallada y oficial sobre los centros educativos donde los participantes pueden llevar adelante sus estudios, un punto clave para transformar la reflexión vocacional en una hoja de ruta concreta.

La orientación vocacional

En la fundamentación del proyecto, la orientación vocacional aparece definida como una herramienta clave para promover el auto reconocimiento de las propias competencias psicoafectivas y cognitivas que entran en juego al momento de elegir una carrera.

Ese proceso de autoconocimiento resulta central para que cada joven pueda identificar con mayor precisión sus fortalezas, intereses y aptitudes, generando decisiones más alineadas con su perfil personal.

El programa subraya que este tipo de acompañamiento también cumple un rol preventivo, ya que permite evitar la deserción, al favorecer elecciones académicas mejor fundamentadas y sostenidas en información confiable y en una comprensión más profunda de las capacidades individuales.

Inscripciones abiertas para el segundo encuentro

La participación en el segundo encuentro del ciclo 2026 es gratuita, y quienes deseen sumarse pueden realizar la inscripción a través del formulario habilitado por la organización.

Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLHqzlCE_zD--KPElPJMc5_YvyKUw73IZ4mRr3xr1VGa-mig/viewform?usp=header

Con esta nueva convocatoria, la Vicegobernación reafirma la continuidad de una propuesta que apuesta a ofrecer a la juventud catamarqueña herramientas de orientación, formación y autoconocimiento, consolidando un espacio pensado para acompañar decisiones que resultan determinantes en la construcción del futuro.