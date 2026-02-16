El espíritu de la Chaya se enciende en Catamarca: guía para el lunes de carnaval

El calendario festivo de Catamarca alcanza este lunes 16 de febrero uno de sus puntos más altos. En el marco de las celebraciones por el carnaval, el circuito de chayas propone una hoja de ruta que combina la música de raíz, el encuentro generacional y las tradiciones más profundas de nuestra tierra. Tras un fin de semana de intensa actividad, la propuesta se renueva con eventos diseñados para vivir noches de tradición en entornos que van desde el paisaje rural hasta el corazón de los clubes sociales.

El Carnaval del Valle: tradición en San Antonio

Una de las paradas obligatorias para este lunes es el denominado Carnaval del Valle. Esta propuesta invita a los asistentes a sumergirse en una experiencia sensorial donde las coplas, la albahaca y la harina son las protagonistas absolutas. Se presenta como una oportunidad para vivir una noche de música y encuentro en un entorno único, rescatando la esencia del espíritu festivo del valle catamarqueño.

Los detalles para quienes deseen asistir a esta estación del circuito son:

Fecha: Lunes 16 de febrero.

Horario: A partir de las 20:00 hs.

Ubicación: Finca La Mercedita, situada en la localidad de San Antonio, Fray Mamerto Esquiú.

Este evento se perfila como una parada estratégica dentro del circuito chayero, ideal para aquellos que buscan celebrar el carnaval en un contexto de cercanía y paisaje natural, manteniendo vivas las costumbres que definen la identidad de la región.

La Chaya de Alico

Para quienes prefieran una opción dentro del radio urbano o busquen una alternativa diferente dentro del circuito, la Chaya de Alico se presenta como otra estación fundamental de este año. Este evento ya es considerado un tradicional encuentro que promete una velada cargada de diversión y, por supuesto, las infaltables coplas que marcan el ritmo del carnaval local.

La organización ha dispuesto los siguientes datos para la concurrencia:

Fecha: Lunes 16 de febrero.

Horario: 20:30 hs.

Ubicación: Club Juventud Unida de Santa Rosa, ubicado en la Av. Virgen del Valle 237.

Esta "estación" del circuito de chayas está pensada como un espacio para compartir entre vecinos y amigos, reafirmando que el carnaval catamarqueño es, ante todo, un hecho social y comunitario que fortalece los vínculos a través del arte y la alegría compartida.

El éxito de Los Hermanos Rodríguez

El fervor que se espera para este lunes viene impulsado por el éxito de las jornadas previas. Un ejemplo claro fue lo vivido este domingo, donde los espíritus chayeros se congregaron en la Chaya de los Hermanos Rodríguez. El evento, calificado como una fiesta de principio a fin, tuvo lugar en las instalaciones del Centro Vecinal Domingo Faustino Sarmiento.

Aquel encuentro dejó una vara alta para el resto del circuito, consolidándose como un espacio comunitario que cuenta con un público seguidor fiel. Durante la jornada impulsada por Los Hermanos Rodríguez, el carnaval se manifestó en todo su esplendor a través de la danza tradicional; la presencia constante de la harina, símbolo de la liberación del espíritu chayero y un clima de alegría que desbordó las instalaciones del centro vecinal.

Esta síntesis de lo ocurrido el domingo sirve como preludio para lo que acontecerá hoy en San Antonio y Santa Rosa. El circuito de chayas en Catamarca no es solo una serie de eventos aislados, sino un recorrido cultural que permite a residentes y visitantes participar activamente de una de las manifestaciones más auténticas del noroeste argentino.