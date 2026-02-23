Cortes programados en Av. Los Legisladores por obras de fresado y repavimentación

Este lunes y martes se llevarán a cabo trabajos programados de fresado y repavimentación sobre Av. Los Legisladores, en el tramo comprendido entre Av. México y la Rotonda Circuito de la Vida (Parque Adán Quiroga).

La intervención se desarrollará en uno de los sectores más transitados del corredor norte-sur, lo que implicará una reorganización temporal de la circulación vehicular en la zona. Según se informó oficialmente, las tareas estarán concentradas en ese segmento específico de la avenida, abarcando desde la intersección con Av. México hasta el empalme con la rotonda ubicada en inmediaciones del Parque Adán Quiroga.

El alcance de los trabajos comprende dos acciones técnicas fundamentales:

Fresado de la carpeta asfáltica existente.

Repavimentación del tramo intervenido.

Ambas tareas forman parte de un esquema de mantenimiento vial orientado a la mejora de la superficie de rodamiento en este sector.

Horario de interrupción y alcance del corte

Con motivo de estas obras, se dispuso la interrupción total del tránsito en el corredor norte-sur, específicamente en el tramo señalado de Av. Los Legisladores.

La restricción vehicular regirá en el siguiente horario:

Desde las 09:00 hasta las 16:00 horas, durante ambos días de trabajo.

El corte afectará la circulación habitual en sentido norte-sur dentro de ese segmento, por lo que se prevé un impacto directo en quienes utilizan esa vía como conexión principal entre distintos puntos de la ciudad.

La franja horaria establecida delimita con precisión el período en el que no se podrá transitar por el tramo intervenido, concentrando las tareas durante el horario diurno.

Recomendaciones para los conductores

Ante la interrupción programada, se solicitó expresamente a los conductores adoptar medidas preventivas para minimizar inconvenientes y garantizar la seguridad en la zona de obra.

Entre las recomendaciones emitidas se destacan:

Utilizar calles alternativas para evitar el tramo afectado de Av. Los Legisladores.

Respetar la señalización preventiva dispuesta en el sector.

La presencia de señalización en el área intervenida será clave para ordenar el tránsito en las inmediaciones y advertir sobre las restricciones vigentes. La colaboración de los automovilistas resultará determinante para mantener condiciones seguras tanto para quienes circulen por las vías alternativas como para el personal que ejecutará los trabajos.

El tramo alcanzado por las tareas se extiende entre dos puntos de referencia claramente delimitados:

Av. México, uno de los accesos relevantes del sector.

Rotonda Circuito de la Vida (Parque Adán Quiroga), nodo vial que articula la circulación en el área norte.

La intervención en este segmento puntual implica una acción directa sobre un eje de circulación que conecta sectores residenciales, espacios recreativos y arterias de alto flujo vehicular.

La mención específica del Parque Adán Quiroga como referencia geográfica subraya la relevancia del sector intervenido dentro de la trama urbana.