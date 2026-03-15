Catamarca: Decomisan mercadería vencida durante un operativo en San José de Santa María

Personal del área de Bromatología de la Municipalidad de San José de Santa María realizó en las últimas horas un operativo de inspección en comercios del distrito, en el marco de los controles habituales para verificar la calidad de los productos destinados al consumo.

Durante el procedimiento, los inspectores detectaron mercadería vencida y procedieron a su decomiso, con el objetivo de evitar que esos productos continúen siendo comercializados.

De acuerdo con lo informado, se labró el acta de desnaturalización correspondiente, en la que se detallan los artículos retirados y posteriormente descartados en el basural municipal.

Entre los productos decomisados se encontraban pañales, gaseosas, lácteos, conservas, jugos, galletas, aceite y pastas, todos con fecha de vencimiento superada.

Desde el municipio recordaron a los consumidores la importancia de verificar la fecha de caducidad de los productos al momento de la compra, a fin de evitar riesgos para la salud.