Catamarca define su agenda de eventos de impacto turístico: todas las fechas

Catamarca se prepara para transitar los últimos meses de 2026 con una amplia agenda de eventos de impacto turístico que reunirá propuestas deportivas, culturales, académicas y de entretenimiento en distintos puntos del territorio provincial.

El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la Secretaría de Gestión Turística, continúa fortaleciendo esta programación como parte de una estrategia destinada a generar movimiento de visitantes, participantes y acompañantes, al tiempo que se amplían las oportunidades para los diferentes actores vinculados a la actividad turística.

La agenda funciona también como una herramienta de planificación y articulación con el sector turístico, ya que permite anticipar la demanda y generar oportunidades para los prestadores y sectores involucrados en la recepción de visitantes.

Se trata de una selección de eventos de alcance provincial, regional, nacional e internacional, priorizados por su capacidad de convocar personas provenientes de otras localidades y provincias, generar pernoctaciones y movilizar servicios relacionados con el turismo.

Movilizando visitantes y economías locales

La diversidad de propuestas previstas para septiembre, octubre, noviembre y diciembre permitirá distribuir el movimiento turístico en diferentes momentos del año y en numerosas localidades de la provincia.

La programación incluye congresos, ferias, competencias deportivas, espectáculos musicales, encuentros académicos y actividades culturales. Entre los eventos destacados se encuentran las XXXV Olimpiadas Deportivas Sanitarias del NOA, la 2.ª edición de Expo Catamarca, el XVIII Encuentro Nacional de CECA Argentina, el XXIII Gran Premio Argentino Histórico, el 8.º Congreso Argentino de Ingeniería, la 18.ª Feria Provincial del Libro y Ponchito, la NOA Race Internacional en El Rodeo, Catamarca On Road, el IV Simposio Sudamericano de Pecán, el IV Congreso de Historia de Catamarca y del NOA y el San Francisco Ultra Trail en Fiambalá.

La agenda alcanza a destinos como Capital, El Rodeo, Andalgalá, Tinogasta, Fray Mamerto Esquiú, Belén, Santa María, Los Altos, Fiambalá, Pomán y Antofagasta de la Sierra, entre otros.

Septiembre, con congresos, deportes y espectáculos

La programación comenzará con una intensa actividad durante septiembre. El 5 de septiembre se realizarán las XXXV Olimpiadas Deportivas Sanitarias del NOA 2026, con actividades en el Predio Ferial Catamarca y Catamarca Rugby Club.

Entre el 10 y el 12 de septiembre tendrá lugar el XVIII° Encuentro Nacional de CECA Argentina y el XII Encuentro en Formación de Educadores de Museos, que se desarrollará en el Museo Casa Caravati, Museo Virgen del Valle y Centro de Arte y Tecnología Aplicada, CATA.

En las mismas fechas, del 10 al 12, se realizará la 2° Edición Expo Catamarca en el Predio Ferial. Del 10 al 13 de septiembre, la Capital será sede del Campeonato Argentino Libre de Pádel. Los contactos informados son 3834/772461, 3834/609304 y @catamarcapadeltour.

La agenda de espectáculos incluirá el 11 de septiembre a Roque Narvaja y el 14 de septiembre al Ballet Clásico de San Petersburgo, ambos en el Cine Teatro Catamarca. Del 15 al 18 se realizará la 111.ª Reunión Anual de la Asociación Física Argentina en la Universidad Nacional de Catamarca. Luego, el 16 de septiembre, Tinogasta recibirá el 12° Foro Internacional de Líderes del Turismo, en el Museo del Sabor.

Del 20 al 24 de septiembre llegará a la Capital el XXIII Gran Premio Argentino Histórico. Para este evento se informaron los contactos 1148084383, el correo [email protected], el teléfono 4808 4344 y el celular 11 5652 9729.

Entre el 23 y el 25 se desarrollarán el 8° Congreso Argentino de Ingeniería, CADI, y el 14° Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería, CAEDI, en la Universidad Nacional de Catamarca. Los correos de contacto son [email protected], [email protected] y [email protected].

El calendario continuará el 24 de septiembre con el Aniversario CATA, en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada; el 24 y 25 con el Primer Congreso Educativo de Paleoturismo, en el Salón Cultural de Santa María; y el 25 y 26 con el Encuentro de Mujeres Arquitectas, en Capital, con contacto al 3834231843.

Finalmente, el 29 de septiembre, Bernardo Stamatea se presentará en el Cine Teatro Catamarca.

Octubre combina turismo, cultura y deporte

El mes de octubre comenzará con el XXVIII Congreso Argentino de Derecho al Consumidor, previsto para los días 1 y 2 en la Universidad Nacional de Catamarca. Del 7 al 11 de octubre se realizará la 18° Feria Provincial del Libro y Ponchito en el Predio Ferial. Entre el 9 y el 11 tendrá lugar el 4° Motoencuentro, en el Camping Municipal La Quebrada.

El 10 y 11 de octubre, El Rodeo será escenario de la NOA Race Internacional, mientras que del 10 al 12 se desarrollará un nuevo fin de semana largo, considerado una oportunidad estratégica para el turismo provincial.

El calendario deportivo continuará el 11 de octubre con el 5° Desafío Los Dos Lagos, que se desarrollará en el Dique Sumampa y La Cañada, en Los Altos. Entre el 22 y el 26 de octubre se realizará Catamarca On Road, una competencia de ciclismo de ruta que recorrerá Capital, Ambato y Valle Viejo. Los contactos informados son 1163749810 y 1150576600.

La programación incluye además el 23 y 24 de octubre el 3er Congreso Nacional de Producción de Burros, en Santa María; el 24 la presentación de La Beriso en el Cine Teatro Catamarca; y el 25 la actuación de Destino San Javier, en el mismo escenario.

Del 28 al 30 de octubre tendrá lugar el IV Simposio Sudamericano de Pecán, en el Predio Ferial.

Durante octubre también está previsto el Chaku, práctica ancestral de esquila de vicuña, en el norte de Belén y Antofagasta de la Sierra, aunque la fecha todavía se encuentra a confirmar.

Noviembre y una nueva oportunidad turística

En noviembre, el 1 de noviembre, la banda Turf se presentará en el Cine Teatro Catamarca. Los días 4 y 5 se desarrollará el IV Congreso de Historia de Catamarca y del NOA, en la Facultad de Humanidades de la UNCA. Los contactos informados son [email protected] y [email protected].

El 6 de noviembre, Cielo Razzo se presentará en el Complejo UTA de la Capital. El 8 de noviembre concentrará dos propuestas: el Desafío Bella Vista, en El Rodeo, y la presentación de El Plan de la Mariposa en el Club Américo Tesorieri.

El 14 de noviembre se realizará el Torneo interprovincial "Diego Alemán Nogues" de Rugby M17, en Catamarca Rugby Club. Del 21 al 23 de noviembre se desarrollará otro fin de semana largo, que se suma a la planificación turística de los últimos meses del año.

Además, durante noviembre también está previsto el Chaku, práctica ancestral de esquila de vicuña, en el norte de Belén y Antofagasta de la Sierra, con fecha aún a confirmar.

Diciembre, con la Procesión y un fin de semana XL

Diciembre concentrará algunos de los momentos de mayor convocatoria de la agenda. Del 1 al 10 de diciembre se desarrollará el San Francisco Ultra Trail, en Fiambalá.

Entre el 4 y el 8 de diciembre tendrá lugar un fin de semana XL, una oportunidad estratégica para la actividad turística. Estas fechas coincidirán con las actividades vinculadas a la Procesión de la Virgen del Valle, prevista para el 8 de diciembre, una de las celebraciones religiosas de mayor convocatoria de la provincia.

El calendario continuará el 13 de diciembre con la presentación de Eruca Sativa, en el Complejo UTA de la Capital. Además, se encuentra prevista una Feria Navideña, aunque su fecha todavía está a confirmar.