Catamarca despide enero con festivales, tradición y turismo activo

El cierre de enero y el inicio de febrero llegan a Catamarca con una intensa agenda de actividades que combina festivales populares, propuestas culturales y experiencias de turismo activo en distintos municipios de la provincia. Desde el 29 de enero hasta el 2 de febrero, residentes y visitantes podrán disfrutar de espectáculos musicales, ferias gastronómicas, encuentros artísticos y múltiples alternativas para el contacto con la naturaleza, consolidando a la provincia como uno de los destinos destacados del verano en el norte argentino.

Las fiestas populares y los festivales tradicionales vuelven a ocupar un lugar central dentro de la programación, ofreciendo escenarios donde se cruzan la música, la danza y el canto, con la participación de artistas consagrados y músicos locales que reflejan la identidad cultural de cada región.

Uno de los eventos más esperados es la Fiesta Nacional Santa María la Reina del Yokavil, que se desarrollará los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero en el Anfiteatro Municipal Margarita Palacios. La grilla artística presenta figuras de primer nivel: el viernes 30 subirán al escenario Abel Pintos, Los Kjarkas y Christian Herrera; el sábado 31 será el turno de La Konga, el Chaqueño Palavecino y Las Voces de Orán; mientras que el domingo 1 de febrero el cierre estará a cargo de Los Tekis y Sergio Galleguillo. En cada jornada, artistas locales completarán la propuesta, aportando diversidad y sentido de pertenencia al festival.

En paralelo, Aconquija será sede del Festival Mayor de Aconquija, los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero. El evento, que se realizará a partir de las 22 en el complejo habitacional y deportivo Juan Higinio Vedia, contará con la participación del Indio Lucio Rojas, el Dúo Coplanacu y la reconocida orquesta de cumbia La Delio Valdez, en una de las celebraciones más convocantes de la localidad.

La agenda festivalera también incluye el Festival de la Cosecha y Cultura en Fiambalá, que tendrá lugar el viernes 30 de enero en el escenario Luis Edgardo Titos, en Palo Blanco, con la presentación de Lisandro Márquez y artistas locales. Ese mismo fin de semana, el sábado 31 de enero, en Andalhuala (municipio de San José, Santa María), se realizará el Festival Gauchos Juan Azampay, con actividades de campo como doma de terneros, juegos tradicionales y un festival musical en el predio Juan Azampay.

Los Varela y otra opción de vacaciones

También el 31 de enero, Balcozna (Paclín) celebrará el Festival de la Pera en la Escuela Nº 211 desde las 21.30, con ballets locales y artistas como Los Quilmeños, Aire Chamamecero, Los Ibarra, Chamameceros de Paclín y Los Rompecorazones. En tanto, en La Puntilla (Tinogasta) se desarrollará el Festival Agua Dulce, ampliando la oferta cultural del día.

El domingo 2 de febrero, la Fiesta de la Virgen de la Candelaria reunirá a la comunidad de Amadores en una jornada cargada de música y baile, reafirmando el valor de las celebraciones religiosas dentro del calendario estival.

A la par de los festivales, el turismo activo tendrá un rol destacado. Desde bicicleteadas y trekkings hasta travesías en kayak, las propuestas invitan a recorrer paisajes y disfrutar del aire libre. La Bicicleteada por las Iglesias en La Puerta, los distintos circuitos de trekking en El Rodeo y Fiambalá, las cabalgatas, las travesías en kayak en el Dique Las Pirquitas y las caminatas nocturnas bajo la luna llena son algunas de las opciones previstas.

Las actividades culturales y gastronómicas completan la agenda con poesía, ferias artesanales, cine, astroturismo y la Bienvenida del Carnaval en la Hostería Cuesta del Portezuelo, donde los ritmos de samba, jazz y carnaval carioca se combinarán con sabores típicos de Brasil, poniendo un broche festivo a un fin de semana que promete movimiento, cultura y encuentro en toda la provincia.