El Dique Sumampa será escenario este domingo 22 de noviembre del Segundo Encuentro de Pesca Sociocultural, una jornada que convocará a pescadores de distintos puntos de la región con una propuesta que combina deporte, integración y contacto con la naturaleza.

La actividad deportiva comenzará a las 7 y se extenderá hasta las 13 horas. Como novedad respecto de la edición anterior, este año se incorporarán formalmente las categorías de Niños y Damas, que se sumarán a la tradicional modalidad de Costa. La ceremonia de premiación está prevista para las 14 horas en el mismo predio.

El costo de inscripción oscila entre los $20.000 y los $40.000, dependiendo de la categoría elegida. Desde la organización recomendaron a los participantes asistir con hidratación personal y protección solar UV para disfrutar de la jornada en condiciones adecuadas.

El encuentro es impulsado por la organización Aire de Pesca y cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Los Altos, la Municipalidad de Paclín, la Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes de Los Altos y la Dirección de Turismo.

Para realizar consultas o gestionar las inscripciones, los interesados pueden comunicarse al teléfono 3834-902564.

Aire de Pesca: pasión, conservación y proyección nacional

Detrás de la iniciativa se encuentra Mario Carrizo, reconocido pescador deportivo, creador de contenido y referente de la pesca con devolución en Catamarca. A través de sus plataformas digitales, promueve las actividades al aire libre, comparte técnicas especializadas y difunde el patrimonio natural de la provincia.

Entre los principales hitos de su trayectoria se destacan distintas iniciativas vinculadas con la representación de marcas, la pesca deportiva y la educación ambiental.

Representación de marca: En septiembre de 2026 fue designado embajador oficial de la firma outdoor Lexus en Catamarca. Desde ese rol, prueba equipamiento técnico y representa a la provincia en ferias nacionales del sector que se realizan en Buenos Aires.

Un hito en el río Paraná: En diciembre de 2025 alcanzó repercusión nacional tras capturar en Itatí, Corrientes, un surubí pintado de 1,67 metros de largo y más de 50 kilos. Luego de una faena de 40 minutos, el ejemplar fue devuelto a su hábitat en perfectas condiciones.

Educación y conservación: Carrizo también impulsa la pesca responsable y la preservación del ambiente mediante talleres y jornadas comunitarias destinadas a niños y personas que recién comienzan en la actividad.

De esta manera, el Segundo Encuentro de Pesca Sociocultural busca fortalecer los espacios de participación deportiva y recreativa, al tiempo que pone en valor la naturaleza y las iniciativas vinculadas con la conservación de los recursos naturales de Catamarca.