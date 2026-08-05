Catamarca envía ayuda humanitaria en el último vuelo sanitario a Venezuela

La Municipalidad de la Capital concretó la gestión necesaria para el envío de un importante cargamento de 50 cajas compuestas por ropa, calzado, insumos médicos, agua, minerales y alimentos no perecederos. Esta valiosa ayuda humanitaria tiene como destino inicial la provincia de Buenos Aires, desde donde será trasladada de manera definitiva mediante un avión sanitario hacia Venezuela.

Toda la compleja logística de esta operación fue articulada de manera directa a través del Consejo del Inmigrante Municipal, consolidando un trabajo coordinado codo a codo junto a la comunidad local y la colectividad venezolana residente en la ciudad. La iniciativa no surgió de manera aislada, sino que fue impulsada inicialmente por las referentes de la propia comunidad venezolana. La administración municipal acompañó esta noble causa desde el primer momento, dando inicio a las acciones de recolección en la plaza 25 de Mayo durante un fin de semana completo y recibiendo, de manera paralela, donaciones diarias de los vecinos en las oficinas del área correspondiente.

Detalles técnicos de la carga y el operativo logístico

Para garantizar la eficiencia y la utilidad inmediata de los elementos recolectados, el proceso requirió un riguroso trabajo previo de organización. Los datos técnicos y logísticos que conforman este envío humanitario se estructuran de la siguiente manera:

Volumen del envío: 50 cajas con donaciones esenciales.

Composición de la carga: Ropa, calzado, insumos médicos, agua, minerales y alimentos no perecederos.

Clasificación: Los elementos fueron clasificados minuciosamente antes de su partida.

Destino y ruta internacional: El cargamento parte con destino a la provincia de Buenos Aires, desde donde será embarcado durante el fin de semana en el vuelo sanitario definitivo.

Carácter del vuelo: Se trata del tercer y último avión sanitario que despega desde Argentina hacia dicho país en el marco de esta emergencia.

La administradora del área, Fernanda Gómez, brindó precisiones sobre la magnitud de estas acciones al señalar que se pudo gestionar el traslado hacia Buenos Aires a través de la embajada de Venezuela, coronando de esta manera las gestiones del último vuelo sanitario autorizado.

El rol estratégico del sector privado y la superación de la burocracia

Uno de los pilares fundamentales para que este proyecto solidario pudiera materializarse con éxito fue la participación activa del empresariado local, que decidió priorizar el bienestar humanitario por encima de cualquier obstáculo administrativo.

Para la salida concreta de los insumos hacia territorio bonaerense fue clave el rol desempeñado por una empresa de la región. Mediante las gestiones realizadas por Emilio Ramaci desde el consejo, se logró articular directamente con la firma Madassa. Esta compañía actuó de manera ejemplar, dejando de lado la burocracia y sin ningún tipo de interés comercial, al facilitar de forma voluntaria y eficiente el transporte de toda la ayuda recolectada por los vecinos.

La persistencia de la emergencia a casi un mes del sismo

A pesar de que el tiempo transcurre en las regiones golpeadas por los desastres naturales, la realidad humanitaria dista mucho de haberse normalizado. Al referirse al itinerario previsto y a la situación que se vive en la zona afectada, la administradora Fernanda Gómez profundizó en las urgencias actuales del pueblo venezolano.

«La colectividad nos transmite que allá todavía se necesita muchísima ayuda; aunque ya transcurrió casi un mes del terremoto, las familias no han podido reestructurar su vida cotidiana, continúan alojadas en instituciones y los insumos siguen siendo fundamentales para la reconstrucción», enfatizó la funcionaria.

Ante este panorama desolador donde los afectados permanecen albergados en instalaciones institucionales debido a la destrucción de sus hogares, la respuesta institucional no se detiene. Al cierre de las gestiones, la representante municipal expresó un cálido y sentido agradecimiento al pueblo catamarqueño por su constante y demostrada vocación solidaria. Asimismo, ratificó el compromiso de que el municipio continuará colaborando de manera activa con los canales oficiales de la embajada, garantizando de esta forma la transparencia y la correcta distribución final de todos los recursos enviados desde la capital provincial.