La Capital y excombatientes de Malvinas impulsan una agenda conjunta

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, recibió en su despacho a los integrantes de la nueva comisión directiva del Centro de Excombatientes de Malvinas de Catamarca, en un encuentro de trabajo orientado a coordinar una agenda institucional conjunta entre el municipio y la entidad que representa a los veteranos.

La reunión marcó el inicio de una nueva etapa de articulación entre ambas instituciones, con el propósito de impulsar proyectos que permitan fortalecer tanto la infraestructura del Centro de Excombatientes como los espacios públicos dedicados a preservar la memoria histórica vinculada a la Guerra de Malvinas.

Como resultado del encuentro, se estableció un acuerdo marco que servirá como base para el desarrollo de diversas iniciativas de corto y largo plazo, consolidando un esquema de trabajo conjunto destinado a ejecutar obras de refacción, puesta en valor y nuevos homenajes para la comunidad.

Los veteranos presentes en el encuentro

De la reunión participaron los excombatientes Daniel Flores, Carlos Ponce, Ramón Contreras y Federico Ormachea, quienes destacaron la apertura al diálogo y el acompañamiento permanente que, según manifestaron, mantiene la gestión municipal hacia la causa Malvinas.

Durante el encuentro se analizaron distintos proyectos destinados a fortalecer el patrimonio institucional del Centro de Excombatientes y a ampliar los espacios de reconocimiento público a quienes participaron del conflicto del Atlántico Sur.

Los representantes de la entidad coincidieron en valorar el trabajo conjunto con el municipio y remarcaron la importancia de avanzar mediante una planificación que permita concretar las obras previstas tanto en el ámbito institucional como en los espacios públicos de la ciudad.

Refacción integral de la sede social y nuevos homenajes

Al brindar detalles sobre los compromisos alcanzados, Daniel Flores explicó el alcance de las primeras acciones acordadas entre ambas partes.

«Hemos llegado a un acuerdo muy importante para trabajar conjuntamente con la Municipalidad. Vamos a refaccionar de manera integral nuestra sede social, ubicada en la calle Almagro 720, y realizaremos murales artísticos en homenaje a todos los veteranos caídos en la guerra de Malvinas».

La refacción integral de la sede social, ubicada en Almagro 720, constituye uno de los principales ejes del convenio alcanzado. Las mejoras estarán orientadas a fortalecer el funcionamiento de la institución y optimizar las condiciones de un espacio que representa un punto de encuentro para los excombatientes.

A ello se sumará la realización de murales artísticos destinados a rendir homenaje a todos los veteranos caídos durante la Guerra de Malvinas, incorporando nuevas expresiones visuales que refuercen el reconocimiento permanente a quienes protagonizaron ese capítulo de la historia argentina.

Intervenciones urbanas en la plazoleta 2 de Abril

El plan de trabajo también contempla una serie de obras de significativa relevancia para el espacio público. Según explicó Daniel Flores, las intervenciones previstas alcanzarán a la plazoleta 2 de Abril, donde se desarrollarán proyectos orientados a reforzar la identidad del lugar como sitio de memoria.

Entre las iniciativas acordadas se destacan:

Instalación de un ala de avión en homenaje a la gesta de la Fuerza Aérea Argentina .

en homenaje a la gesta de la . Colocación de una escultura de gran tamaño de las Islas Malvinas , confeccionada con materiales metalúrgicos.

, confeccionada con materiales metalúrgicos. Puesta en valor del espacio público, incorporando nuevos elementos conmemorativos destinados a fortalecer la memoria histórica.

Estas acciones buscan generar un ámbito de reconocimiento permanente que permita mantener vigente el recuerdo de la causa Malvinas y ofrecer a la comunidad un espacio renovado de homenaje y reflexión.

Reconocimiento al acompañamiento municipal

Durante sus declaraciones, Daniel Flores también resaltó especialmente la predisposición del jefe comunal y del secretario de Gobierno, Germán Kranevitter, para respaldar de manera concreta cada una de las propuestas impulsadas por la nueva comisión directiva.

«Estamos profundamente agradecidos por el respaldo de la Municipalidad a nuestra comisión y esperamos que todos estos proyectos se vayan plasmando a lo largo del tiempo para el disfrute de la comunidad».

Las expresiones del representante de los excombatientes reflejaron el valor asignado al trabajo conjunto y a la posibilidad de transformar los proyectos acordados en obras concretas que beneficien tanto a la institución como al conjunto de los vecinos.

Una política de reconocimiento sostenida en el tiempo

El encuentro también se inscribe dentro de una línea de trabajo que, según se destacó, viene desarrollándose desde el inicio de la gestión municipal.

Como ocurre año tras año, el intendente Gustavo Saadi acompaña a los veteranos durante la vigilia del Día de los Héroes de Malvinas, manteniendo una presencia institucional en una de las fechas más significativas para quienes participaron del conflicto y para toda la comunidad.

Ese acompañamiento no se limita a los actos conmemorativos. La gestión municipal también brinda respuestas a las necesidades de infraestructura planteadas por los veteranos, promoviendo acciones concretas que fortalecen el funcionamiento del Centro de Excombatientes y permiten avanzar en nuevos espacios de homenaje.

En ese marco, el acuerdo alcanzado con la nueva comisión directiva representa un nuevo paso dentro de una política pública orientada al reconocimiento constante de los héroes de la patria, mediante proyectos que combinan obras de infraestructura, intervenciones urbanas y acciones de preservación de la memoria histórica.

La planificación conjunta contempla objetivos inmediatos y de largo plazo, con iniciativas destinadas tanto a mejorar la sede institucional como a consolidar espacios públicos que mantengan viva la historia y el homenaje a quienes participaron de la Guerra de Malvinas. De esta manera, las obras previstas buscan contribuir a que el legado de Malvinas permanezca vivo en la memoria colectiva de los catamarqueños, fortaleciendo el vínculo entre las instituciones, los veteranos y la comunidad.