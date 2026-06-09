Catamarca fortalece su turismo con un acuerdo entre sector público y privado

Con el objetivo de consolidar un desarrollo turístico sostenible y generar información clave para el sector, la Municipalidad de la Capital, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, firmó un convenio marco de cooperación con la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Catamarca.

La iniciativa representa un paso crucial en la unificación de una agenda común entre el sector público y privado, basada en la cooperación, la planificación estratégica y la mejora de la oferta local. Este acuerdo evidencia la intención de ambos sectores de articular políticas y acciones de manera coordinada, apuntando a fortalecer la actividad turística de la ciudad capital en un contexto económico desafiante.

Actores clave del acuerdo

La rúbrica del convenio estuvo a cargo de Inés Galíndez, secretaria de Turismo y Desarrollo Económico del Municipio, y Aldo Sarquís, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Catamarca.

El encuentro contó además con la presencia de destacados referentes del sector hotelero y municipal:

Raúl Kotler , vicepresidente de FEHGRA.

, vicepresidente de FEHGRA. Antonieta Cataruzza , representante del Grand Hotel.

, representante del Grand Hotel. Rubén Laviola , del Hotel Casino Catamarca.

, del Hotel Casino Catamarca. Gustavo Yurquina , director de Turismo de la Capital.

, director de Turismo de la Capital. Jorge Cejas, responsable del Observatorio Turístico Municipal.

La participación de estos actores refleja la importancia de mantener una articulación permanente entre el Estado y el sector privado, así como de integrar a todos los eslabones de la cadena de valor del turismo en la ciudad.

Pilares del convenio: capacitación, planificación y competitividad

El acuerdo contempla varios ejes estratégicos que buscan potenciar el turismo en San Fernando del Valle de Catamarca:

Fortalecimiento de la cooperación público-privada para un desarrollo turístico sostenible y competitivo.

para un desarrollo turístico sostenible y competitivo. Impulso a programas de capacitación y formación , asegurando que los recursos humanos del sector estén preparados para afrontar los desafíos del mercado.

, asegurando que los recursos humanos del sector estén preparados para afrontar los desafíos del mercado. Producción y utilización de información estadística confiable , fundamental para la planificación y la toma de decisiones estratégicas.

, fundamental para la planificación y la toma de decisiones estratégicas. Consolidación de la ciudad como sede de eventos, congresos y convenciones, promoviendo su posicionamiento regional y nacional.

Estos pilares evidencian un enfoque integral que combina la formación profesional, la planificación basada en datos y la promoción de la ciudad como un destino consolidado para diferentes tipos de turismo.

Voces institucionales sobre la alianza

Tras la firma, Inés Galíndez destacó la importancia de la cooperación en un contexto económico complejo:

"Esta alianza nos va a permitir marcar ejes de trabajo, sobre todo en un momento muy difícil de contexto económico donde necesitamos trabajar en forma mancomunada para aunar esfuerzos, aportar recursos de ambas partes y fortalecer y promocionar a cada uno de los actores de la cadena de valor del turismo."

Por su parte, Aldo Sarquís coincidió en la relevancia institucional del acuerdo:

"El trabajo mancomunado público-privado es uno de los objetivos de la gestión y nos va a permitir avanzar en los temas puntuales del convenio."

Estas declaraciones subrayan la convicción de ambos sectores de que la cooperación estratégica es esencial para enfrentar desafíos económicos y potenciar la competitividad de las empresas vinculadas a la actividad turística de la ciudad.

Un paso hacia la planificación sectorial unificada

El consenso final entre los participantes enfatizó que este convenio representa un paso fundamental para unificar la agenda sectorial. La iniciativa busca construir herramientas estratégicas que permitan a San Fernando del Valle de Catamarca consolidar su oferta turística, mejorar su competitividad y garantizar un desarrollo sostenible, integrando tanto los intereses públicos como privados.