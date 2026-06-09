Catamarca fortalece el vínculo con los vecinos a través de "Vivienda Más Cerca"

El Ministerio de Vivienda y Urbanización desarrolló este jueves una nueva edición del operativo "Vivienda Más Cerca" en el SUM del Loteo Parque Sur, reafirmando su compromiso por acercar la gestión estatal a la comunidad. Esta acción permite a los vecinos acceder a servicios y programas habitacionales sin necesidad de trasladarse hasta las oficinas centrales del CAPE.

El operativo contó con la presencia del ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, acompañado de equipos técnicos del Ministerio y del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Durante la jornada, los funcionarios gestionaron trámites, atendieron consultas y brindaron asesoramiento especializado a los vecinos, consolidando un vínculo directo entre la administración y la ciudadanía.

Trámites y asesoramiento: respuestas concretas

Durante la jornada, los vecinos tuvieron la oportunidad de gestionar diversas gestiones habitacionales, entre las cuales se destacaron:

Consultas sobre programas y requisitos de acceso a la vivienda .

. Solicitud de turnos y seguimiento de expedientes .

y seguimiento de . Regularización de deudas relacionadas con la vivienda.

relacionadas con la vivienda. Información sobre escrituración y saneamiento de títulos .

y . Visitas sociales y técnicas en el barrio para atender situaciones particulares de los vecinos.

En este contexto, el ministro Fidel Sáenz mantuvo un contacto directo con los asistentes, escuchando inquietudes y recibiendo consultas sobre distintas problemáticas habitacionales. Según Sáenz, "estos operativos nos permiten estar cerca de la gente, escuchar sus necesidades y brindar respuestas concretas sin que los vecinos tengan que trasladarse hasta nuestras oficinas. Creemos que la gestión también se construye estando en el territorio, escuchando y acompañando a cada familia en sus trámites y necesidades".

Parque Sur: un polo habitacional en expansión

La elección de Parque Sur como sede del operativo no es casual. Este sector de la capital provincial se ha consolidado como una de las áreas de mayor crecimiento urbano, donde el Ministerio de Vivienda y Urbanización ha construido aproximadamente 600 viviendas. Sumadas a las desarrolladas por el IPV en barrios aledaños, estas acciones han consolidado un nuevo polo habitacional, beneficiando a miles de familias catamarqueñas.

El operativo en Parque Sur refuerza la presencia del Estado en un territorio que combina desarrollo urbano con necesidad de atención directa y constante. La iniciativa permite no solo gestionar trámites, sino también generar un espacio de diálogo entre vecinos y funcionarios, promoviendo un conocimiento más profundo de las demandas y expectativas de la comunidad.

"Vivienda Más Cerca": un programa para toda la provincia

El programa "Vivienda Más Cerca" tiene como objetivo facilitar el acceso de los vecinos a los servicios del Ministerio de Vivienda y del IPV, especialmente para aquellos que enfrentan dificultades de traslado hasta las oficinas del CAPE. Su implementación refleja un modelo de gestión basado en la presencia territorial y en la atención directa, priorizando la cercanía y la escucha activa.

A través de estas acciones, el Ministerio de Vivienda y Urbanización fortalece el vínculo con la comunidad, promueve la participación ciudadana y garantiza que los vecinos puedan acceder de manera eficiente a distintos programas y servicios habitacionales. La jornada en Parque Sur constituye un ejemplo de cómo la administración estatal puede articular gestión, territorialidad y atención personalizada para atender de manera integral las necesidades de la población.