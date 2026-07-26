Tinogasta: aprehendieron a un hombre de 49 años por agredir a su pareja

Un hombre de 49 años fue aprehendido por personal policial en la localidad de Fiambalá, departamento Tinogasta, luego de ser señalado como presunto autor de una agresión física contra su pareja, una joven mujer de 21 años.

El procedimiento se concretó cuando efectivos de la Comisaría de Fiambalá se trasladaron hasta el barrio Barranco de esa localidad, a partir de una situación que habría involucrado un episodio de violencia de género en el ámbito de la pareja. En el lugar, los policías procedieron a la aprehensión del sospechoso.

La intervención permitió activar el protocolo correspondiente ante un hecho de estas características y avanzar con las actuaciones judiciales. El hombre fue trasladado y quedó alojado en la seccional policial, a disposición de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial en feria, que deberá intervenir en el marco de la investigación del caso.

La mujer damnificada, por su parte, fue invitada a realizar la denuncia correspondiente. La posibilidad de formalizar la denuncia constituye un paso central para que la Justicia pueda avanzar sobre las circunstancias que rodearon el presunto episodio de agresión y determinar las medidas que correspondan.

La detención

La aprehensión del hombre se produjo luego de la intervención directa del personal de la Comisaría de Fiambalá. De acuerdo con la información difundida, el sospechoso habría agredido físicamente a su pareja, una joven de 21 años.

Tras el procedimiento, el aprehendido fue puesto a disposición de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial en feria. De esta manera, la investigación continúa bajo la órbita judicial, mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho denunciado.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. La llamada es gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

