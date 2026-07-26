Gran noche de folklore en el Poncho: Lázaro Caballero, Carafea y Jorge Rojas brillaron

La noche del sábado 25 volvió a confirmar la capacidad de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho para reunir a grandes figuras del folklore nacional junto con artistas catamarqueños que atraviesan un momento de crecimiento y consolidación.

La penúltima noche del Escenario Mayor convocó a miles de personas en una velada que combinó distintas expresiones de la música y la danza folklórica. La programación tuvo como protagonistas centrales a Jorge Rojas, Carafea y Lázaro Caballero, tres propuestas que, desde diferentes estilos y recorridos, lograron sostener una conexión permanente con el público.

La jornada comenzó con la presentación de Jorge Rojas, continuó con la actuación de la banda catamarqueña Carafea y tuvo como cierre a Lázaro Caballero, quien llevó al escenario toda la fuerza del folklore de tierra adentro. A lo largo de la noche también se presentaron Los Hermanos Rodríguez, Las Voces del Viento, la joven chacarera Luz Segura y la voz de Deby Gianoglio, en una programación que se completó con el color y la danza del Ballet Folclórico Estable Municipal y la Academia de Danzas Folclóricas Semblanzas.

Jorge Rojas celebró sus veinte años como solista

La apertura de la noche estuvo a cargo de Jorge Rojas, quien regresó al Poncho para celebrar junto al público sus veinte años de carrera como solista.

Desde el comienzo del recital, con "Vuelvo" y "Marca borrada", el cantante logró una conexión inmediata con un salón completamente colmado. El público acompañó cada canción y convirtió la presentación en uno de los momentos destacados de la jornada.

"Siempre es una alegría volver a Catamarca. He cantado muchas veces en esta fiesta y cada regreso tiene algo especial. Gracias por dejarme compartir mis canciones con ustedes", expresó el artista durante el recital.

Jorge Rojas

La emoción continuó creciendo con la interpretación de clásicos como "No saber de ti", "Por si volvieras", "El secreto de tu vida" y "El juego de tu amor", canciones que fueron coreadas por miles de personas. El cierre de la presentación llegó entre aplausos y voces que acompañaron cada estrofa, en una actuación que permitió a Rojas reencontrarse con el público catamarqueño en el marco de una celebración especial de sus dos décadas de trayectoria como solista.

Carafea ratificó su crecimiento dentro del folklore nacional

Antes del cierre de Lázaro Caballero, el escenario recibió a Carafea, la banda catamarqueña que continúa posicionándose dentro del mapa del folklore nacional.

El grupo volvió a demostrar el presente artístico que atraviesa, con un sonido sólido y una puesta en escena capaz de conectar rápidamente con la gente. Integrado por Pablo Reinoso, Juan Décima, Luis Bazán, Rafael Salas y Enzo Zelarayán, Carafea reafirmó el crecimiento que viene mostrando en los principales festivales del país, donde ha tenido una participación protagónica.

Carafea

Durante su presentación, los integrantes recibieron un poncho de manos de las autoridades del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El reconocimiento representó una valoración al camino recorrido por la banda y a la proyección que actualmente tiene dentro del folklore argentino.

La actuación de Carafea también tuvo continuidad en otros momentos de la noche, cuando Rafa Salas, integrante de la banda, compartió escenario con Lázaro Caballero.

Lázaro Caballero cerró la noche con chacareras, zambas y gatos

El cierre del Escenario Mayor quedó en manos de Lázaro Caballero, quien volvió a encontrarse con el público catamarqueño después de su multitudinario paso del año pasado por El Patio.

Esta vez, en uno de los escenarios centrales de la Fiesta del Poncho, el artista ofreció un espectáculo cargado de energía y cercanía. Las chacareras, zambas y gatos fueron el eje de una presentación que hizo cantar y bailar al público de principio a fin.

Entre los temas interpretados estuvieron:

"Chacarera del olvido".

"Lindo adorno pa' mi apero".

"Qué hubiera sido".

La presentación también tuvo momentos compartidos. En uno de ellos, Caballero subió al escenario junto a Rafa Salas, integrante de Carafea, y Los Hermanos Rodríguez, en una combinación que reforzó el carácter colectivo y festivo de la noche. Con toda la fuerza del folklore de tierra adentro, Lázaro Caballero consiguió cerrar una jornada que había comenzado con los clásicos de Jorge Rojas y que también había tenido como protagonista al talento catamarqueño de Carafea.

Los Hermanos Rodríguez

Dentro de la programación, Los Hermanos Rodríguez fueron los encargados de mantener el clima festivalero y lo hicieron fieles a su estilo, con entusiasmo y una propuesta pensada para cantar y hacer bailar a los presentes.

La formación encabezada por los hermanos Mario y Emilio recibió una sentida ovación del público. También estuvo presente el reconocimiento de quienes los siguen a todas partes para disfrutar de una propuesta musical que, como parte de su identidad, siempre invita a bailar.

La participación del grupo aportó otro momento de celebración a una noche que tuvo en la música y la danza folklórica sus principales protagonistas.

Música, danza y una noche con sello catamarqueño

La programación se completó con la participación de Las Voces del Viento, la joven chacarera Luz Segura y la cantante Deby Gianoglio, quienes también aportaron sus propuestas a una jornada especial.

El componente artístico se amplió con la presencia del Ballet Folclórico Estable Municipal y la Academia de Danzas Folclóricas Semblanzas, que sumaron el color y el movimiento de la danza a una noche dominada por las expresiones tradicionales y contemporáneas del folklore.

Así, la penúltima noche del Escenario Mayor volvió a mostrar la diversidad de una fiesta que reúne artistas consagrados, bandas de proyección nacional, músicos locales, cantantes jóvenes y agrupaciones de danza.

La jornada del sábado 25 quedó marcada por la presencia de Jorge Rojas, el presente de Carafea y la potencia de Lázaro Caballero, en una noche que tuvo a miles de personas como protagonistas y que volvió a confirmar el lugar central del folklore en la celebración. Fiesta y mucho folclore fueron, finalmente, las claves de una velada que combinó música, danza, ovaciones y una multitud reunida para disfrutar de una nueva noche de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.