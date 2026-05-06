Catamarca fortaleció su capacidad operativa en el III Ejercicio Regional NOA

Catamarca formó parte del III Ejercicio Operativo Regional NOA, desarrollado los días 4 y 5 de mayo en la provincia de Salta, en el marco de las actividades conmemorativas por el Día del Brigadista. La participación catamarqueña se integró a un amplio despliegue regional que reunió a más de 100 brigadistas pertenecientes a distintos organismos de emergencia y seguridad, en una experiencia orientada a fortalecer la preparación y la respuesta coordinada ante incendios forestales.

El encuentro constituyó una instancia de entrenamiento intensivo en la que participaron representantes de diferentes instituciones, entre ellas bomberos voluntarios, Ejército, Policía, Defensa Civil y brigadas especializadas provenientes de las regiones Centro, NEA y NOA. La convocatoria permitió consolidar vínculos operativos y profundizar el trabajo conjunto entre provincias y organismos que intervienen de manera directa en situaciones críticas vinculadas a emergencias ambientales.

Un operativo regional orientado a la preparación

Durante las dos jornadas desarrolladas en territorio salteño, los brigadistas llevaron adelante distintos simulacros de incendios forestales en escenarios reales. Estas prácticas estuvieron diseñadas para reproducir condiciones operativas concretas y exigir respuestas coordinadas entre los distintos equipos participantes.

Los ejercicios incluyeron tareas específicas vinculadas a la contención y control de incendios, permitiendo poner en práctica procedimientos técnicos y protocolos de actuación en situaciones de alta complejidad. Entre las acciones desarrolladas se destacaron:

Construcción de líneas de defensa

Uso de equipos de bombeo

Coordinación con medios aéreos

Aplicación de protocolos de seguridad

Cada una de estas instancias buscó fortalecer las capacidades individuales y colectivas de los brigadistas, promoviendo una intervención más eficiente y organizada frente a emergencias forestales.

Coordinación entre instituciones y regiones

Uno de los aspectos centrales del III Ejercicio Operativo Regional NOA fue el fortalecimiento del trabajo articulado entre instituciones. La presencia de fuerzas y organismos de distintas provincias permitió avanzar en mecanismos de coordinación que resultan fundamentales durante situaciones de emergencia de gran magnitud.

La participación conjunta de brigadas de las regiones Centro, NEA y NOA representó además una oportunidad para intercambiar experiencias operativas, unificar criterios de actuación y reforzar estrategias comunes de intervención. En ese contexto, la integración entre bomberos voluntarios, personal del Ejército, efectivos policiales y equipos de Defensa Civil evidenció la importancia de sostener una planificación coordinada y permanente.

Los simulacros desarrollados durante el encuentro también pusieron el foco en la comunicación entre equipos y en la capacidad de respuesta inmediata ante distintos escenarios de riesgo. La práctica conjunta permitió evaluar tiempos de reacción, logística operativa y despliegue de recursos humanos y técnicos.

Entrenamiento en escenarios reales

El desarrollo de ejercicios en escenarios reales constituyó uno de los elementos más relevantes de las jornadas realizadas en Salta. Este tipo de prácticas permite reproducir condiciones similares a las que enfrentan los brigadistas durante incendios forestales, favoreciendo una preparación más precisa y efectiva.

La utilización de equipos de bombeo y la coordinación con medios aéreos formaron parte de las maniobras ejecutadas, poniendo a prueba la capacidad de organización y respuesta de los distintos grupos intervinientes. Al mismo tiempo, los protocolos de seguridad ocuparon un lugar prioritario dentro de cada simulacro, en línea con la necesidad de resguardar tanto al personal operativo como a las áreas afectadas.

En ese marco, la participación de Catamarca en el operativo regional se inscribió dentro de una estrategia orientada a fortalecer la preparación provincial frente a emergencias ambientales y situaciones de riesgo vinculadas a incendios forestales.

Fortalecimiento de la respuesta ante emergencias

Los ejercicios operativos desarrollados durante el III Ejercicio Regional NOA tienen como objetivo principal mejorar la capacidad de respuesta frente a emergencias. A través de este tipo de entrenamientos, las provincias participantes pueden optimizar procedimientos, perfeccionar mecanismos de coordinación y aumentar la eficiencia operativa en intervenciones complejas.

Además, estas jornadas permiten consolidar el trabajo articulado entre organismos de distintas jurisdicciones, un aspecto considerado clave ante eventos que requieren despliegues conjuntos y respuestas rápidas.

La participación de Catamarca en este encuentro regional reafirmó la importancia de la capacitación continua y del trabajo coordinado entre instituciones vinculadas a la prevención y combate de incendios forestales. El operativo realizado en Salta dejó como resultado un espacio de fortalecimiento técnico y operativo para los brigadistas y organismos participantes, consolidando herramientas de acción conjunta ante futuras emergencias.