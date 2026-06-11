Catamarca fortaleció su presencia en la Expo ATACALAR 2026

Catamarca volvió a posicionarse como un actor relevante dentro de los procesos de integración regional al participar activamente en la XXIV reunión del Comité de Integración ATACALAR 2026, desarrollada en la ciudad de Copiapó, Chile. La provincia estuvo representada por una comitiva oficial encabezada por el vicegobernador Rubén Dusso, en un encuentro internacional que reunió a autoridades, organismos públicos, representantes institucionales, empresarios y referentes de distintos sectores vinculados al desarrollo regional.

La reunión constituyó un espacio estratégico para fortalecer los vínculos políticos, comerciales y culturales entre las provincias del Norte Grande y de la Región Centro de Argentina, junto a representantes de la Tercera Región de Chile. Participaron delegaciones de Catamarca, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, consolidando una agenda de trabajo orientada a profundizar la cooperación binacional.

Durante las jornadas desarrolladas los días 9 y 10 de junio, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca tuvo una participación destacada a través de distintas acciones vinculadas con la promoción turística, el intercambio cultural y el fortalecimiento de las políticas deportivas regionales.

Promoción turística y presencia institucional

Uno de los ejes centrales de la participación catamarqueña estuvo relacionado con el turismo, considerado un sector estratégico dentro de los procesos de integración regional impulsados por ATACALAR.

En representación de la Secretaría de Gestión Turística participó la directora de Calidad Turística, Noelia Miranda, quien formó parte de las actividades desarrolladas en el ámbito de la Comisión de Turismo.

Además de su presencia institucional en las reuniones de trabajo, Catamarca dispuso de un espacio específico de promoción turística donde se exhibió material institucional y promocional de los distintos destinos provinciales.

La iniciativa permitió visibilizar la oferta turística catamarqueña ante representantes de organismos públicos, operadores privados y visitantes vinculados al sector.

Entre las acciones desarrolladas en materia turística se destacaron:

• Participación en la Comisión de Turismo.

• Presentación de material institucional.

• Difusión de destinos turísticos provinciales.

• Promoción de la oferta turística de Catamarca.

• Vinculación con actores del sector turístico regional.

Negocios y generación de vínculos comerciales

Otro de los aspectos destacados de la participación provincial fue la presencia de empresas vinculadas al turismo en las rondas de negocios organizadas durante el encuentro.

Las agencias catamarqueñas:

• Pachita Viajes y Turismo, de Antofagasta de la Sierra.

• Jumeal Viajes.

• Los Puestos.

Participaron activamente de reuniones con operadores turísticos de Chile y con distintos actores relacionados con la actividad turística regional.

El objetivo de estos encuentros fue generar nuevos contactos, fortalecer relaciones comerciales ya existentes y ampliar las oportunidades de promoción de los destinos catamarqueños dentro del mercado regional.

Estas acciones se enmarcan en una estrategia sostenida de posicionamiento turístico que busca consolidar la presencia de Catamarca en espacios de intercambio internacional y fortalecer la integración con la Región de Atacama.

La búsqueda de nuevas oportunidades comerciales y la generación de redes de cooperación forman parte de una política orientada a ampliar el alcance de la oferta turística provincial y potenciar su proyección regional.

Cultura, literatura e integración

La participación catamarqueña también tuvo una importante expresión en el ámbito cultural.

La provincia contó con un stand de libros compartido junto a la provincia de La Rioja y la Región de Atacama, generando un espacio de intercambio y promoción de la producción literaria regional. Entre las actividades desarrolladas sobresalió un encuentro literario realizado en el espacio Tea O'Clock, que contó con la presencia de la escritora catamarqueña Celia Sarquis.

La actividad permitió fortalecer los lazos culturales entre los participantes del encuentro y promover el intercambio de experiencias vinculadas a la producción literaria y patrimonial de ambos países.

Asimismo, en el marco de la comisión de Cultura y Educación de la reunión ATACALAR se avanzó en el proyecto ATACARI, denominado Encuentro Binacional de Literatura, Historia y Turismo Patrimonial.

La iniciativa apunta a generar vínculos permanentes y desarrollar actividades conjuntas que involucren a gestores culturales de la región, promoviendo espacios de articulación entre distintas instituciones y actores vinculados al ámbito cultural.

El deporte como herramienta de integración

La agenda provincial también incluyó una participación activa en el área deportiva.

Catamarca estuvo representada por la directora provincial de Fortalecimiento Institucional, Lourdes Cano, quien participó de las reuniones vinculadas al área de Deportes.

Los encuentros abordaron distintos temas relacionados con:

• Desarrollo deportivo regional.

• Competencias entre deportistas.

• Intercambios deportivos.

• Cooperación institucional.

• Fortalecimiento de vínculos regionales.

La presencia provincial en este ámbito permitió incorporar la dimensión deportiva dentro de los procesos de integración impulsados por ATACALAR, promoviendo espacios de intercambio entre deportistas e instituciones de Argentina y Chile.

Expo ATACALAR y acuerdos para el desarrollo regional

La Expo ATACALAR 2026 tuvo como sede el Parque El Pretil de Copiapó y reunió a un centenar de productores y emprendedores provenientes de Argentina y Chile.

El evento se consolidó como un espacio de encuentro para el intercambio de experiencias, la promoción de iniciativas productivas y la construcción de acuerdos orientados al desarrollo regional.

Durante el desarrollo de la exposición se firmaron acuerdos binacionales que abordaron temas considerados estratégicos para el crecimiento de ambos territorios.

Entre los principales ejes de trabajo se destacaron:

• Facilitación fronteriza.

• Infraestructura.

• Turismo.

• Educación.

• Salud.

En ese marco también se resaltó el papel activo que desempeñan los municipios y gobiernos locales en la consolidación de proyectos de cooperación e integración.

La participación de Catamarca en la XXIV reunión del Comité de Integración ATACALAR 2026 y en la Expo desarrollada en Copiapó permitió fortalecer su presencia institucional en un ámbito estratégico para la región, promoviendo iniciativas vinculadas al turismo, la cultura, el deporte y el desarrollo económico, al tiempo que profundizó los vínculos de cooperación con las provincias argentinas participantes y con la Región de Atacama en Chile.