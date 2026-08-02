Domingo en Catamarca: la máxima llegará a los 24 grados y con viento

El primer domingo de agosto llega con un escenario meteorológico marcado por la estabilidad atmosférica y el protagonismo del viento. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional el día tendrá temperaturas agradables durante la tarde y un cielo que alternará entre parcialmente nublado y algo nublado, mientras que el viento del sector Norte será el factor más relevante durante gran parte del día.

Las condiciones generales muestran un día que mantiene la tendencia de cero precipitaciones. Sin embargo, la intensidad de el Innombrable, especialmente durante las primeras horas de la jornada, será el aspecto que concentrará la atención, ya que se prevén ráfagas de consideración.

El día arranca con viento

El inicio del domingo estuvo caracterizado por un ambiente ventoso. Durante la madrugada se registraron ráfagas alcanzaron los 51 kilómetros por hora. Con el avance de la jornada, durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado y la temperatura se ubicará en 16 grados.

El viento continuará soplando desde el Norte, manteniendo velocidades de entre 32 y 41 km/h. En tanto, las ráfagas mostrarán una leve disminución respecto de la madrugada, ubicándose entre 42 y 50 km/h. De esta manera, la condición ventosa seguirá siendo una constante a lo largo de la mañana, acompañando un panorama de estabilidad meteorológica y ausencia total de precipitaciones.

La tarde traerá la máxima

Las condiciones más agradables del día llegarán durante la tarde, cuando el termómetro alcance la temperatura máxima de 24 grados. El cielo permanecerá algo nublado, mientras que el viento seguirá predominando, aunque con una intensidad inferior respecto de las primeras horas.

Para ese período se esperan velocidades de entre 23 y 31 km/h, manteniéndose la posibilidad de ráfagas de entre 42 y 50 km/h. El incremento térmico previsto permitirá que la tarde sea el momento más cálido del domingo.

Una noche con rotación del viento

Hacia el cierre de la jornada, durante la noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo estables. Se mantendrá la parcial nubosidad y la temperatura descenderá hasta ubicarse alrededor de los 18 grados.

Una de las principales variaciones previstas para ese tramo del día será el cambio en la dirección del viento, que dejará de soplar desde el norte para rotar hacia el Este, con velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. Además, para la noche no se prevén ráfagas significativas, lo que marcará una disminución respecto de la intensidad registrada durante la madrugada y la mañana.