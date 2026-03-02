Catamarca: el Hogar Warmi festejó un nuevo aniversario junto a la comunidad

El pasado sábado 28 de febrero por la tarde, la plaza de Villas Cubas fue escenario de un emotivo acto conmemorativo que reunió a instituciones, asociaciones y público en general en una jornada atravesada por la reflexión, la celebración y el encuentro comunitario. La consigna "Hogar Warmi 10 años con Vos" sintetizó el espíritu de una convocatoria que no solo celebró una trayectoria institucional, sino que también puso en valor una política pública que, a lo largo de una década, se consolidó como imprescindible.

La importante concurrencia reflejó el reconocimiento social hacia el Hogar de Protección Integral Warmi y su labor sostenida en favor de mujeres, diversidades y sus familias. La presencia de autoridades provinciales y nacionales aportó un marco institucional acorde a la relevancia del aniversario.

Participaron del evento funcionarios del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, legisladores provinciales y nacionales, concejales y miembros del Poder Ejecutivo y Judicial. En ese contexto, la presidenta de la Cámara de Diputados de la Provincia, Paola Fedeli, hizo entrega de la declaratoria de interés parlamentario a la institución, un gesto que subrayó el impacto del trabajo desarrollado durante estos diez años.

Asimismo, desde la Cámara de Senadores y el Consejo Deliberante de la Capital se otorgaron reconocimientos a través del diputado Ramón Figueroa Castellanos, destacando la relevancia de la labor social que desarrolla Warmi. Estos respaldos institucionales no solo simbolizan apoyo, sino que consolidan el carácter estratégico de la política pública que la institución encarna.

Autonomía económica y comunidad: pilares de una transformación

La celebración incluyó una feria integrada por mujeres emprendedoras que participaron durante 2025 de las capacitaciones de la Escuela Empresarial, una de las iniciativas que forman parte del abordaje integral del Hogar. La feria permitió visibilizar uno de los pilares fundamentales del proyecto: la promoción de la autonomía económica como herramienta clave para la construcción de una vida libre de violencias.

El enfoque no se limita a la asistencia inmediata ante situaciones críticas, sino que promueve procesos de reconstrucción personal y económica que permiten a las mujeres y diversidades proyectar un futuro independiente. En este sentido, la jornada mostró resultados concretos de las capacitaciones, poniendo en escena experiencias que combinan formación, acompañamiento y oportunidades reales.

El evento también incluyó números artísticos, sorteos y espacios de encuentro que generaron un clima de cercanía y esperanza. La combinación de celebración y reflexión permitió dimensionar el alcance de una política que, más allá de las cifras, impacta en historias de vida concretas.

Testimonios que revelan el valor del acompañamiento

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada fue el testimonio de mujeres que transitaron por Warmi y compartieron sus historias de superación. Sus relatos dieron cuenta del acompañamiento recibido en uno de los momentos más difíciles de sus vidas, poniendo en palabras lo que muchas veces se traduce en un trabajo silencioso y constante.

Las experiencias compartidas resaltaron la importancia de contar con un equipo interdisciplinario que brinda contención, orientación y herramientas para reconstruir proyectos de vida. Cada testimonio funcionó como evidencia tangible del impacto de una red que no solo protege, sino que también transforma.

Una red integral frente a una problemática creciente

A lo largo de esta década, el Hogar Warmi se consolidó como un dispositivo integral de contención y asistencia en toda la provincia. Su estructura articula múltiples herramientas y estrategias que permiten dar respuestas inmediatas y sostenidas frente a situaciones de violencia que, lamentablemente, crecen día a día.

Entre los principales dispositivos se destacan:

Línea de Emergencia 200 y 144.

Botón Antipánico Warmi 911, instalado en todo el territorio catamarqueño.

Hogar de Alojamiento Transitorio.

Consejerías.

Atención Ambulatoria.

Estrategias articuladas con organismos de Seguridad y Justicia.

Esta red constituye un entramado fundamental para garantizar protección y acompañamiento. No se trata de acciones aisladas, sino de un sistema coordinado que interviene en distintos niveles: prevención, asistencia inmediata y seguimiento sostenido.

La directora de la institución, Paola Di Giacomo, sintetizó el sentido de la conmemoración al afirmar: "Este décimo aniversario no solo fue una celebración, sino también una instancia para visibilizar la importancia de sostener y fortalecer esta política pública que resguarda a cientos de mujeres y diversidades junto a sus familias, garantizando protección, acompañamiento y la posibilidad concreta de reconstruir sus proyectos de vida con plena autonomía".