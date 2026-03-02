Catamarca: UDA pedirá que no se descuente el día de paro y reclama equiparar salarios con la fuerza de seguridad

La Unión Docentes Argentinos (UDA) seccional Catamarca solicitará al Gobierno provincial que no se descuente el día de paro a los docentes que adhirieron a la medida nacional convocada por Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y la propia UDA. Según informó el gremio, el nivel de acatamiento alcanzó el 90% en la provincia.

La secretaria general del sindicato, Nancy Agüero, evaluó que hasta el mediodía se registró un elevado cumplimiento de la medida de fuerza en reclamo de mejoras salariales para el sector docente.

Pedido de no descuento y dudas sobre la notificación

Desde la entidad señalaron que la notificación de la conciliación obligatoria fue recibida en un día inhábil —domingo—, lo que generó dudas respecto de su vigencia inmediata frente a una medida de fuerza nacional ya convocada.

En ese marco, UDA indicó que, "en un gesto de responsabilidad institucional y a fin de garantizar el derecho a la educación", dispuso el acatamiento a la conciliación obligatoria. No obstante, solicitará al Ejecutivo provincial que no se aplique el descuento del día de paro como condición para sostener la paz social mientras se desarrolla el proceso conciliatorio.

El gremio fundamenta el pedido en el carácter nacional de la convocatoria y en la irregularidad horaria de la notificación oficial.

Reclamo salarial y comparación con la fuerza de seguridad

De cara a la mesa técnica, UDA anticipó que llevará como exigencia una recomposición salarial y advirtió que no aceptará que ningún docente perciba un salario inferior al de un integrante de la fuerza de seguridad, cuyo piso salarial fue fijado en $1.200.000.

"Enseñar es un pilar de la sociedad donde se juega el futuro de la Nación y debe ser remunerado con la misma vara de dignidad que la seguridad", expresaron desde el sindicato.

Alerta y movilización

La organización, que no integra la Intersindical docente, informó además que continúa en estado de alerta y movilización. Sus afiliados retornarán a las aulas en cumplimiento de la conciliación obligatoria, pero advirtieron que, si al finalizar los plazos no existe una oferta que cubra el costo de vida en Catamarca, retomarán las medidas de fuerza "con mayor dureza".

El conflicto salarial docente en la provincia, de este modo, permanece abierto a la espera del desarrollo de la instancia de negociación.