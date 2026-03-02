Cierre de la Experimental AMBA del INTA: se interrumpe la asistencia técnica en el principal cinturón hortícola del país

El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) resolvió el cierre definitivo de la Estación Experimental AMBA, una unidad con más de 15 años de trayectoria en investigación aplicada y asistencia técnica en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La medida se inscribe en un proceso de reorganización interna del organismo y supone la interrupción de actividades en el territorio.

La estación tenía como eje el acompañamiento a pequeños y medianos productores urbanos y periurbanos, con programas orientados a la agricultura familiar, sistemas agroecológicos y mejora de la productividad. Su trabajo se concentraba especialmente en el conurbano bonaerense, donde el respaldo técnico estatal resulta clave para sostener explotaciones de menor escala.

El alcance del cierre incluye tanto la sede central como la red de agencias de extensión vinculadas al programa. Estas oficinas territoriales cumplían un rol estratégico en la transferencia tecnológica y la capacitación directa a productores del cinturón frutihortícola que abastece buena parte del consumo fresco del AMBA.

Impacto en trabajadores y productores

La decisión impacta en decenas de trabajadores, entre investigadores, técnicos y personal administrativo. Según se informó, parte del plantel fue reubicado en otras dependencias del organismo en el marco del proceso de reorganización.

No obstante, la finalización de las actividades en el territorio implica la discontinuidad de líneas de trabajo específicas orientadas a la producción periurbana. En términos operativos, la interrupción de la asistencia técnica podría generar dificultades en sectores donde la producción hortícola depende del acompañamiento en manejo sanitario, incorporación de tecnologías, mejora genética y planificación productiva.

En muchas explotaciones de escala reducida, con fuerte presencia de agricultura familiar, el asesoramiento público funcionaba como soporte para sostener la competitividad.

Un punto de inflexión en la extensión agropecuaria

La Estación Experimental AMBA desarrollaba ensayos adaptados a condiciones locales y articulaciones con municipios, cooperativas y organizaciones de productores. Su enfoque integraba la dimensión productiva con la sustentabilidad ambiental y el arraigo territorial en zonas atravesadas por una fuerte presión urbana.

El cierre se produce en un contexto más amplio de revisión del aparato estatal vinculado a ciencia y técnica. Mientras desde el organismo se plantea la necesidad de optimizar recursos y redefinir prioridades, distintos actores del sector advierten que la reducción de la presencia territorial puede afectar la transferencia de conocimiento en áreas estratégicas para el abastecimiento de alimentos frescos.

La desaparición de la Experimental AMBA marca así un punto de inflexión en la política de extensión agropecuaria en el conurbano bonaerense, con interrogantes abiertos sobre cómo se sostendrán los servicios de apoyo técnico en uno de los principales polos hortícolas del país, un esquema de asistencia que también resulta referencia para regiones productivas del interior, como Catamarca, donde el acompañamiento técnico es clave para las economías regionales.