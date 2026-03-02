Tras la marcha a Casa de Gobierno, docentes convocan a una nueva movilización: "No tenemos miedo"

La movilización de docentes autoconvocados hacia Casa de Gobierno, realizada este lunes en el marco de un paro activo, concluyó hace apenas unas horas en la ciudad Capital y el interior provincial. Sin embargo, lejos de desactivarse, el conflicto salarial en Catamarca suma un nuevo capítulo: una nueva convocatoria a marchar y la confirmación oficial de descuentos por las jornadas de paro.

El Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos comunicó que se descontarán las "inasistencias injustificadas", en virtud de la conciliación obligatoria dispuesta por el Ejecutivo provincial. La decisión fue rechazada por el sector docente, que cuestiona la validez de la medida y ratifica la vigencia del derecho de huelga.

Nueva convocatoria

Tras la jornada de protesta de este lunes, los docentes autoconvocados anunciaron una nueva movilización para el miércoles 4 de marzo, a las 19, desde Plaza 25 de Agosto hasta Plaza 25 de Mayo.

Bajo la consigna "Docentes en lucha: unidos lo lograremos", el sector sostiene el reclamo de un salario básico de $1.300.000 y convoca a la comunidad educativa a acompañar la manifestación. "No pedimos privilegios, exigimos lo justo", expresaron en la convocatoria difundida en las últimas horas.

Descuentos confirmados y rechazo a la conciliación

La tensión se profundizó luego de que el Gobierno provincial ratificara la conciliación obligatoria, medida adoptada por el gobernador Raúl Jalil. Desde el Ministerio se advirtió que las inasistencias serán consideradas injustificadas y, por lo tanto, pasibles de descuento.

Los docentes autoconvocados, que se mantienen por fuera de los gremios oficiales, calificaron la decisión como "improcedente, ilegal y anticonstitucional" y anticiparon que sostendrán las medidas de fuerza pese a las posibles quitas salariales.

El malestar se centra en la negociación salarial. El referente del sector, Bruno Corzo, reiteró que el reclamo apunta a establecer un piso de $1.300.000, frente a una realidad en la que —según afirmó— muchos docentes de primaria perciben alrededor de $560.000 de bolsillo.

Un conflicto que sigue abierto

La marcha de este lunes, que incluyó concentración en el Parque de los Niños y movilización hasta Casa de Gobierno, marcó el tono de una disputa que continúa en ascenso. A la protesta en la Capital se sumaron acciones en el interior provincial, con cortes de ruta en distintos departamentos.

Con la nueva convocatoria ya en agenda y la confirmación de descuentos por parte del Ejecutivo, el inicio del ciclo lectivo 2026 en Catamarca queda atravesado por un escenario de fuerte tensión entre el Gobierno y los docentes autoconvocados.