Catamarca: horarios y centros habilitados para el testeo de Dengue y Chikungunya

Con el objetivo de fortalecer la vigilancia epidemiológica en la ciudad, la Secretaría de Salud Municipal dio a conocer el cronograma y los puntos habilitados para la extracción de muestras destinadas a la detección de Dengue y Chikungunya. La iniciativa se enmarca en una estrategia sanitaria que busca no solo detectar casos de manera oportuna, sino también anticipar posibles brotes y actuar con rapidez en los territorios afectados.

La medida está dirigida a aquellos vecinos que presenten síntomas compatibles con estas enfermedades y que, además, cuenten con la indicación médica correspondiente, requisito indispensable para acceder a los estudios. De esta manera, se garantiza un uso adecuado de los recursos disponibles y una correcta clasificación de los casos en estudio.

Centros de atención y horarios disponibles

Las autoridades sanitarias definieron dos puntos clave para la realización de las extracciones, con horarios diferenciados que permiten ampliar la cobertura diaria:

Centro de Salud "Madre Teresa de Calcuta" Lunes a viernes Horario matutino: de 07:00 a 11:00 hs. Horario vespertino: de 14:00 a 17:00 hs.

Sanidad Municipal El laboratorio realiza extracciones tanto en turno mañana como en turno tarde.



Esta distribución busca facilitar el acceso de la población y evitar la concentración excesiva de pacientes en un solo espacio, contribuyendo así a una atención más eficiente.

Requisitos indispensables para los pacientes

Para garantizar el correcto procesamiento de las muestras y la validez de los resultados, se establecieron condiciones claras que deben cumplirse al momento de concurrir a los centros de salud. Los pacientes deberán presentarse con:

Ficha médica completa

Pedido epidemiológico emitido por el médico tratante

Estos documentos son fundamentales, ya que permiten contextualizar cada caso dentro del sistema de vigilancia epidemiológica, facilitando el seguimiento y la toma de decisiones sanitarias basadas en información precisa.

El rol clave del Laboratorio Central

Un aspecto central del procedimiento es el circuito que siguen las muestras una vez extraídas. Tras la toma en los laboratorios municipales, estas son derivadas al Laboratorio Central del Ministerio de Salud de la Provincia, organismo encargado del procesamiento y análisis final de los resultados.

Este paso no es menor: centralizar el análisis permite unificar criterios diagnósticos, asegurar estándares de calidad y consolidar la información epidemiológica a nivel provincial. Así, cada muestra procesada contribuye no solo al diagnóstico individual, sino también a una lectura más amplia de la situación sanitaria.

Diagnóstico temprano y acción territorial

El esquema presentado se configura como un eslabón fundamental en la detección precoz de enfermedades transmitidas por mosquitos. El diagnóstico temprano no solo mejora las posibilidades de seguimiento clínico de los pacientes, sino que también permite activar intervenciones rápidas en los barrios, como operativos de control vectorial y campañas de prevención.

En este sentido, la articulación entre los centros de salud municipales y el laboratorio provincial constituye una herramienta estratégica para el cuidado de la salud pública. La rapidez en la identificación de casos sospechosos puede marcar la diferencia en la contención de brotes y en la reducción del impacto sanitario.

Un llamado a la responsabilidad colectiva

La implementación de este sistema también implica un compromiso por parte de la comunidad. Acudir a los centros habilitados únicamente con indicación médica, presentar la documentación requerida y respetar los horarios establecidos son acciones que contribuyen a optimizar el funcionamiento del sistema de salud.

En un contexto donde las enfermedades transmitidas por mosquitos representan un desafío constante, este tipo de medidas refuerzan la importancia de una vigilancia epidemiológica activa, coordinada y sostenida en el tiempo, orientada a proteger a todos los capitalinos.