Catamarca impulsa la apicultura con la campaña "Sumale miel a tu vida"

El Ministerio de Desarrollo Productivo, a través de la Dirección Provincial de Agricultura y Programas Productivos y su Área de Fiscalización Apícola, llevará adelante la 11° Campaña de Consumo de Miel "Sumale miel a tu vida", una iniciativa que busca promover el valor de la miel catamarqueña, incentivar su consumo y fortalecer la profesionalización de los productores del sector.

Las actividades se desarrollarán los días martes 19 y miércoles 20 de mayo en la Casa de la Cultura, ubicada en San Martín 533, en pleno centro de la Capital provincial. Durante las dos jornadas habrá propuestas abiertas a toda la comunidad, con acceso libre y gratuito.

Una campaña para promover la miel local

La campaña tendrá como eje principal la difusión de las propiedades de la miel producida en Catamarca y el fortalecimiento de la actividad apícola a través de herramientas de capacitación, comercialización y vinculación entre productores y consumidores. Desde la organización destacaron que el programa incluirá:

Charlas técnicas y educativas

Capacitaciones para productores

Degustaciones

Exposición y venta de productos derivados de la miel

Promoción del consumo de productos regionales

La propuesta también apunta a impulsar la comercialización de la producción local y a generar espacios de intercambio sobre las posibilidades de crecimiento del sector apícola.

La importancia de la miel en la nutrición y la salud

En el marco de la campaña, se pondrá énfasis en las múltiples propiedades de la miel y en su relevancia dentro de distintos ámbitos vinculados a la alimentación, la salud y la cosmética. La miel es considerada un producto natural de amplia versatilidad y con múltiples aplicaciones. Entre sus principales características se destacan sus propiedades:

Antibacterianas

Antioxidantes

Antiinflamatorias

Además, se remarca su condición de alimento natural sin aditivos y su importancia como producto esencial para el consumo humano y prioritario en diversos sectores productivos y comerciales.

El inicio de las actividades

La 11° Campaña comenzará oficialmente el martes 19 de mayo a las 9.30 en el histórico edificio ubicado frente a la plaza 25 de Mayo. La apertura estará marcada por la charla técnica titulada "Apicultura con mentalidad de negocios", que será dictada por María Justina Fedullo Cano, especialista en Comercio Exterior.

La actividad buscará abordar herramientas y estrategias vinculadas al desarrollo comercial de la apicultura y a las posibilidades de crecimiento del sector desde una perspectiva empresarial.

Acto central y feria abierta al público

El acto central de la campaña se realizará el miércoles 20 de mayo a las 9 y contará con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro, además de otras autoridades y productores. Luego de la ceremonia oficial se habilitará la feria abierta al público, uno de los espacios centrales de la propuesta, donde habrá venta directa de distintos productos vinculados a la actividad apícola y regional.

Entre los productos que podrán adquirirse figuran:

Miel

Polen

Cera

Cosméticos

Productos regionales

La feria buscará acercar la producción local a los consumidores y generar un espacio de promoción para emprendedores y productores del rubro.

Charlas educativas y show gastronómico

Durante la segunda jornada también se desarrollará una agenda de actividades técnicas y educativas orientadas tanto a productores como al público general. Uno de los ejes estará centrado en el valor nutricional de la miel, a través de la charla "Más que dulzura: Poder nutricional de la miel", que estará a cargo de Johana Estefanía Gamnan Cabello.

Asimismo, se realizará la propuesta educativa "Ser apicultor por un día", presentada por Tania Heredia y Gabriela Olmedo, orientada a acercar la experiencia apícola a los asistentes. Dentro del programa también figura la charla "Abejas y Ciencia en Catamarca: Sanidad y preferencias alimenticias", a cargo de Valeria Arroyo y Noelia Cisneros, donde se abordarán aspectos relacionados con el estudio y cuidado de las abejas.

A su vez, María Justina Fedullo Cano volverá a participar con la exposición "De la colmena a la mente: Cómo pensar como productor próspero", enfocada en el desarrollo productivo y la visión estratégica del sector. Como parte de las actividades complementarias, se concretará además un show gastronómico organizado por la seccional local de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA).

Acceso libre y convocatoria abierta

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo remarcaron que todas las actividades previstas en el marco de la campaña serán con entrada libre y gratuita, con el objetivo de promover la participación de productores, emprendedores, estudiantes y público en general.

La nueva edición de "Sumale miel a tu vida" buscará consolidarse como un espacio de encuentro para la difusión de la apicultura, la valorización de la miel catamarqueña y el fortalecimiento de una actividad productiva con creciente importancia en la provincia.