Los Tekis vuelven al Poncho y preparan una noche de fiesta en el Escenario Mayor

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho continúa sumando figuras a su programación y confirmó el regreso de Los Tekis al Escenario Mayor para el sábado 18 de julio, en el marco de la edición 55 de la celebración cultural más importante del invierno argentino. El anuncio genera expectativa entre el público catamarqueño y los miles de visitantes que cada año llegan al Predio Ferial para participar de una fiesta que reúne música, danza, artesanías y tradiciones populares.

La presentación del reconocido grupo jujeño se perfila como uno de los momentos más convocantes de la programación artística de este año. Con un repertorio que atraviesa generaciones y una identidad musical profundamente ligada al norte argentino, Los Tekis volverán a encontrarse con el público local luego de haber protagonizado el gran cierre de El Patio durante la edición pasada del festival.

Aquella presentación dejó una de las postales más celebradas del Poncho, con miles de personas bailando y cantando al ritmo de carnavalitos, folklore y música andina en una verdadera celebración popular. Ahora, el grupo regresa para ocupar el Escenario Mayor en una noche que promete reunir nuevamente fiesta, emoción y tradición.

Un regreso esperado al festival

La presencia de Los Tekis en la Fiesta del Poncho suma un nuevo atractivo a una edición histórica que se desarrollará del 17 al 26 de julio en Catamarca. La organización del evento confirmó que el grupo jujeño será parte de una de las noches centrales del festival, en una programación que reunirá a artistas nacionales y al talento local.

Con más de treinta años de trayectoria, Los Tekis se consolidaron como uno de los máximos referentes del folklore festivo argentino. Su propuesta artística logró construir un sello propio a partir de la combinación de ritmos andinos, carnavalitos y canciones populares que encontraron eco en escenarios de todo el país y Latinoamérica.

La banda construyó a lo largo del tiempo una relación estrecha con el público, especialmente en las provincias del norte argentino, donde sus canciones forman parte habitual de celebraciones populares, festivales y encuentros culturales.

Un repertorio que ya es parte de la música popular

La expectativa por el regreso del grupo también está ligada al repertorio que llevará al escenario catamarqueño. Canciones como "Hasta el otro carnaval", "Todos nos vamos a morir igual", "Vienes y te vas" y "Jueves de comadres" se transformaron en verdaderos clásicos de la música popular argentina y suelen ser parte central de cada una de sus presentaciones.

El estilo de Los Tekis se caracteriza por una fuerte impronta festiva, donde el folklore se mezcla con ritmos andinos y una puesta en escena marcada por la energía y la conexión permanente con el público. Esa identidad artística les permitió mantenerse vigentes durante más de tres décadas y consolidar una presencia permanente en los principales festivales folklóricos del país.

Su regreso a Catamarca aparece además como una continuidad del vínculo construido con la Fiesta del Poncho, un escenario que en los últimos años reunió a miles de personas en cada una de sus presentaciones.

Una programación que crece

La edición 55 de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho volverá a convertir a Catamarca en uno de los principales epicentros culturales del país durante las vacaciones de invierno. La programación artística reunirá a destacados músicos nacionales junto a artistas provinciales, en una propuesta que combinará espectáculos en vivo con muestras artesanales, gastronomía y expresiones tradicionales de la cultura catamarqueña.

El regreso de Los Tekis se suma así a una agenda que busca fortalecer el carácter federal y popular del festival, manteniendo el protagonismo de las expresiones culturales ligadas a las raíces del norte argentino.

La organización informó además que las entradas estarán disponibles próximamente a través de Universo Tickets y que toda la programación oficial podrá seguirse mediante los canales oficiales de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Entre las vías oficiales habilitadas para consultar novedades y programación se encuentran: