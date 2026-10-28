Catamarca impulsa un conversatorio para avanzar hacia una ley integral contra la violencia digital

Catamarca tendrá el próximo 4 de noviembre un conversatorio destinado a debatir y promover una ley provincial integral contra la violencia digital. La actividad será organizada por la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad, dependiente del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, en conjunto con las diputadas Natalia Ponferrada y Rosana Pereyra.

El encuentro se desarrollará en el Nodo Tecnológico, a partir de las 18, y estará abierto a comunicadores y al público en general. Además, se espera contar con la presencia de autoridades de ambas cámaras legislativas y de legisladores provinciales.

La convocatoria busca generar un espacio de intercambio que permita socializar los proyectos vinculados con la violencia digital que actualmente se encuentran en comisión en la Legislatura de Catamarca. La intención es poner en común las distintas iniciativas, analizar sus alcances y avanzar en la unificación de una sola ley que pueda ser aprobada en el corto plazo.

Según informaron desde la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad, a cargo de la licenciada Belky Pennise Zavaley, la propuesta apunta a promover el diálogo, la sensibilización y la construcción colectiva de respuestas frente a las distintas formas de violencia que se producen en los entornos digitales.

El objetivo central es impulsar un marco normativo provincial integral que permita prevenir y abordar estas situaciones, proteger a las víctimas y garantizar el ejercicio de sus derechos en los espacios digitales. Para ello, el conversatorio reunirá experiencias, aportes legislativos y testimonios que contribuirán al análisis de la problemática desde diferentes perspectivas.

Los objetivos: prevención, protección y acceso a la justicia

La actividad fue planteada como una instancia para visibilizar las diferentes manifestaciones de la violencia digital y las consecuencias personales, sociales, educativas y políticas que pueden generar. La propuesta también busca incorporar experiencias de referentes nacionales e internacionales y conocer los aportes que pueden realizar al debate provincial.

Entre los objetivos definidos por la organización se encuentran:

Visibilizar las distintas formas de violencia digital y sus consecuencias en la vida personal, social, educativa y política de las personas afectadas.

Escuchar experiencias y aportes de referentes nacionales e internacionales vinculados con la prevención y el abordaje de estas violencias.

Conocer y articular los proyectos legislativos presentados en la Cámara de Diputados de Catamarca.

Identificar vacíos y necesidades de implementación en la respuesta provincial frente a estas situaciones.

Elaborar propuestas concretas para fortalecer la prevención, la asistencia, el acceso a la justicia y la protección de las víctimas.

Estos ejes servirán como base para organizar el intercambio y orientar las conclusiones hacia medidas concretas. La intención no se limita a exponer los proyectos que ya fueron presentados, sino que contempla analizar cómo podrían articularse para construir una respuesta legislativa común.

En ese marco, el debate incluirá tanto la responsabilidad del Estado como el papel de las instituciones educativas y las plataformas digitales frente a situaciones que afectan derechos en los entornos virtuales. También se abordarán las dificultades que pueden surgir para prevenir estas conductas, acompañar a las víctimas y garantizar mecanismos de protección y justicia.

Olimpia Coral Melo, Mónica Macha y Laura Sánchez participarán del encuentro

La directora Belky Pennise Zavaley adelantó que se espera contar con los testimonios y aportes de Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia en el mundo; la senadora Mónica Macha, autora de la Ley Ema; y Laura Sánchez, mamá de Ema Bondaruk.

Sus participaciones estarán vinculadas con distintos aspectos de la violencia digital y con las experiencias que dieron lugar a iniciativas legislativas destinadas a responder a estas problemáticas.

Olimpia Coral Melo compartirá su experiencia en relación con la violencia sexual digital, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, la revictimización y la importancia de reconocer el daño que estas situaciones provocan. Su testimonio permitirá abordar el derecho a vivir libres de violencia digital y la necesidad de garantizar protección y justicia para las personas afectadas.

Por su parte, la senadora provincial por la provincia de Buenos Aires, licenciada Mónica Macha, expondrá sobre la construcción de la Ley Olimpia y de la Ley Ema. Su intervención estará centrada en los desafíos que supone transformar una demanda social en una norma y en los aprendizajes derivados del trabajo legislativo para avanzar hacia respuestas integrales.

La participación de Laura Sánchez, mamá de Ema Bondaruk, aportará una mirada sobre las consecuencias de la violencia digital en las adolescencias. Su testimonio permitirá reflexionar acerca de la viralización de imágenes íntimas, el daño que produce este tipo de violencia y las responsabilidades de las instituciones educativas, las plataformas y el Estado.

Los proyectos provinciales, en el centro de la agenda

El primer eje del conversatorio estará dedicado a la agenda legislativa de Catamarca. Allí expondrán las diputadas provinciales Natalia Ponferrada, María Argerich y Roxana Pereira sobre los proyectos que presentaron en relación con la temática y las posibilidades de unificarlos para su próximo tratamiento en la Cámara baja.

La instancia permitirá poner en común las iniciativas legislativas existentes y avanzar en el análisis de una propuesta articulada. La búsqueda de una ley unificada constituye uno de los propósitos principales del encuentro, que pretende contribuir a que Catamarca cuente con una normativa provincial específica e integral.

El segundo eje abordará la responsabilidad del Estado y la construcción legislativa. En ese segmento, Mónica Macha compartirá la experiencia vinculada con las leyes Olimpia y Ema, los desafíos de convertir una demanda social en una norma y los aprendizajes del trabajo desarrollado en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires para construir respuestas integrales.

El tercer eje estará dedicado al derecho a vivir libres de violencia digital, con el testimonio de Olimpia Coral Melo. El cuarto se enfocará en las consecuencias de estas situaciones en las adolescencias, a partir de la participación de Laura Sánchez.

Preguntas, aportes y conclusiones para una ley provincial

El quinto eje estará destinado a responder una pregunta central para el debate: ¿Qué ley necesita Catamarca? Será un espacio abierto a las preguntas y los aportes de las personas presentes, con la intención de incorporar distintas perspectivas a la discusión sobre la futura normativa.

Esta instancia permitirá reunir las inquietudes de quienes participen del encuentro y ponerlas en relación con los proyectos legislativos, las experiencias compartidas y las necesidades identificadas en el abordaje provincial de la violencia digital.

Finalmente, el sexto eje estará dedicado a la lectura de conclusiones y al cierre del conversatorio. La organización prevé así concluir la jornada con una síntesis de los aportes realizados durante las distintas exposiciones y del intercambio con el público.

La actividad del 4 de noviembre, desde las 18 en el Nodo Tecnológico, buscará articular las iniciativas que se encuentran en comisión, recoger experiencias y elaborar propuestas orientadas a fortalecer la prevención, la asistencia y la protección de las víctimas.

Con la participación prevista de legisladoras provinciales, referentes nacionales e internacionales y familiares de víctimas, el conversatorio se propone contribuir a la construcción colectiva de una ley integral contra la violencia digital en Catamarca, con el objetivo de avanzar hacia una normativa que pueda ser unificada y tratada en el corto plazo.