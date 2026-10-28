Las escuelas municipales de la Capital se destacaron en las pruebas Aprender 2025

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, encabezó una reunión de trabajo con las directoras de las escuelas primarias municipales y los equipos técnicos de la Secretaría de Educación y Cultura, la Dirección General de Educación y la Dirección de Políticas Sociales y Educativas. El encuentro tuvo como eje central el análisis del desempeño de los estudiantes del Sistema Educativo Municipal (SEM) durante las pruebas nacionales Aprender 2025, con el propósito de evaluar los indicadores obtenidos y establecer nuevas estrategias pedagógicas.

Durante la reunión, las autoridades examinaron los informes correspondientes a los alumnos de sexto año, que confirmaron resultados destacados en el ámbito educativo municipal. Los datos mostraron que el 89,1 % de los estudiantes alcanzó niveles satisfactorios y avanzados en Lengua, mientras que en Matemática se registró un incremento sustancial, con un resultado del 57,8 %.

Estas cifras constituyeron el punto de partida para revisar el trabajo desarrollado por las instituciones educativas y definir acciones destinadas a profundizar los aprendizajes. La evaluación permitió poner en consideración tanto los avances alcanzados como las herramientas que se utilizarán para continuar acompañando las trayectorias escolares.

El encuentro reunió a las responsables de las escuelas primarias municipales y a los equipos institucionales vinculados con la planificación, el seguimiento y la implementación de las políticas educativas. El análisis conjunto de los resultados buscó articular la información obtenida en las pruebas nacionales con las evaluaciones y los mecanismos de monitoreo que se llevan adelante en el sistema local.

El acompañamiento pedagógico

Al referirse al impacto de los indicadores, la secretaria de Educación y Cultura comunal, Marqueza Blanco Azurmendi, destacó la importancia del acompañamiento pedagógico sostenido y vinculó los resultados con el trabajo planificado que el municipio desarrolla a lo largo del año.

"Estamos muy contentos porque estos logros son el fruto directo de un trabajo planificado que venimos desarrollando año a año a través del Equipo de Fortalecimiento Pedagógico del municipio, tanto en el nivel primario como en el secundario, asistiendo permanentemente a los docentes en sus prácticas áulicas", expresó la funcionaria.

De esta manera, Blanco Azurmendi puso el foco en la continuidad de las acciones pedagógicas y en la asistencia permanente a los docentes como componentes del trabajo educativo municipal. El Equipo de Fortalecimiento Pedagógico desarrolla sus tareas tanto en el nivel primario como en el secundario, con intervenciones orientadas a acompañar las prácticas dentro del aula.

La funcionaria también remarcó que las tres instituciones comunales mejoraron sus métricas de aprendizaje. Dentro de ese panorama, destacó especialmente el desempeño de la Escuela Municipal N.º 1 "El Principito", que obtuvo resultados sobresalientes en comprensión lectora y avances en los saberes matemáticos.

El desempeño de la Escuela Municipal N.º 1 "El Principito"

Al profundizar en los resultados de las instituciones municipales, Blanco Azurmendi señaló que la Escuela Municipal N.º 1 "El Principito" alcanzó un nivel de desempeño en comprensión lectora cercano al 90 %. Según indicó, ese resultado ubica a la institución por encima de los promedios de la Capital, de la provincia y de la media nacional correspondientes a establecimientos de gestión estatal.

La secretaria de Educación y Cultura también resaltó el avance registrado en Matemática, donde el rendimiento se acercó al 60 %. En su análisis, relacionó estos resultados con una política pública impulsada por el Ejecutivo municipal y con la participación cotidiana de los distintos integrantes de la comunidad educativa.

"Haber alcanzado casi un 90 % de desempeño óptimo en comprensión lectora nos sitúa por encima de los promedios de la Capital, de la provincia y de la media nacional para establecimientos de gestión estatal, consolidando además un avance cercano al 60 % en saberes matemáticos gracias a una política pública impulsada por el Ejecutivo municipal que cuenta con el compromiso cotidiano de docentes y familias", afirmó.

Los indicadores expuestos durante el encuentro permitieron dimensionar los avances alcanzados por las escuelas municipales y, al mismo tiempo, plantear la continuidad de las acciones que acompañan los procesos de enseñanza y aprendizaje. El reconocimiento al desempeño de "El Principito" se incorporó así a una evaluación más amplia sobre la evolución de las tres instituciones comunales.

Nuevas intervenciones a partir del análisis de los datos

Como parte de las medidas previstas tras la evaluación, la Dirección General de Educación y los equipos directivos profundizarán las intervenciones áulicas. Para orientar esas acciones, cruzarán los resultados de las pruebas Aprender 2025 con los registros del Operativo Municipal de Evaluación (OME) y con los monitoreos periódicos de fluidez lectora.

La utilización conjunta de estas fuentes de información permitirá orientar las intervenciones a partir de los datos disponibles sobre el desempeño de los estudiantes. La propuesta contempla sostener el seguimiento de los aprendizajes y utilizar los resultados de las evaluaciones para definir las acciones pedagógicas que correspondan.

La agenda técnica incluirá distintos ejes de trabajo:

Planificación didáctica: asesoramiento focalizado para acompañar la organización de las propuestas de enseñanza.

Alfabetización inicial y avanzada: acciones destinadas a afianzar los aprendizajes vinculados con la lectura y la escritura.

Seguimiento personalizado: monitoreo de las trayectorias escolares de cada estudiante.

Instrumentos evaluativos: utilización de herramientas que permitan identificar oportunamente las dificultades y potenciar las capacidades individuales.

Estos lineamientos apuntan a profundizar el trabajo de las instituciones a partir de la información reunida en las evaluaciones nacionales y municipales. El propósito es que los indicadores no se limiten a describir el rendimiento alcanzado, sino que también sirvan como referencia para organizar nuevas intervenciones y acompañar el recorrido escolar de los alumnos.

El reconocimiento a docentes, directivos y estudiantes

Hacia el cierre de la reunión, Gustavo Saadi felicitó a la comunidad educativa por el esfuerzo compartido y expresó su orgullo por el compromiso demostrado por los maestros, los directivos y los alumnos del Sistema Educativo Municipal.

El intendente convocó a los integrantes de las instituciones a continuar consolidando un modelo de escuela pública, inclusivo y de excelencia, fundamentado en la equidad social y en la construcción de aprendizajes significativos para el futuro de la ciudad.

El reconocimiento del jefe comunal se produjo en el marco del análisis de los resultados de las pruebas Aprender 2025 y de la planificación de nuevas estrategias para sostener y profundizar los avances registrados. La reunión permitió reunir a las autoridades políticas y educativas en torno a los indicadores, las prácticas pedagógicas y las acciones de seguimiento que se desarrollarán en las escuelas.