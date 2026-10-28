La Virgen del Valle continúa su recorrido por instituciones de la Capital

Durante la mañana de este miércoles, la imagen peregrina de la Virgen del Valle llegó al Espacio de Participación Comunitaria (EPC) Norte, ubicado en el barrio 100 Viviendas, donde fue recibida con devoción por las personas que desempeñan allí sus tareas diarias.

La presencia de la Sagrada Imagen estuvo acompañada por expresiones de gratitud a Dios, en un momento que permitió a quienes trabajan en el lugar compartir un encuentro de carácter religioso en el marco de las visitas preparatorias para las próximas fiestas marianas.

La llegada de la Virgen constituye una instancia de acercamiento a las distintas instituciones y a las personas que desarrollan sus actividades cotidianas en ellas. En esta oportunidad, el recorrido alcanzó al EPC Norte, donde los presentes tuvieron la posibilidad de reunirse en torno a la imagen de la Madre Morena y participar de un momento de oración.

La recepción estuvo marcada por la devoción y el agradecimiento por su presencia. De esta manera, la visita se integró a la agenda de recorridos que se llevan adelante para acompañar espiritualmente a los integrantes de organismos e instituciones de la Capital, en la antesala de una de las celebraciones religiosas centrales del calendario mariano local.

Oración y bendición para los trabajadores

El padre Luis Páez, capellán del Santuario Catedral, acompañó la visita al EPC Norte e invitó a los presentes a compartir un momento de oración. Posteriormente, impartió la bendición a todas las personas que se encontraban en el lugar. La celebración permitió que los trabajadores hicieran una pausa en sus actividades para participar de un encuentro de fe junto a la Sagrada Imagen. La oración compartida y la bendición formaron parte de la recepción de la Virgen, en una jornada que continuó con otras visitas programadas.

Según el cronograma informado, la imagen peregrina permanecerá en el EPC Norte hasta horas del mediodía de este miércoles. Durante ese período, quienes desempeñan sus tareas en el espacio comunitario podrán acompañar su presencia y participar de las instancias previstas.

La visita se inscribe en una modalidad de acercamiento de la Virgen del Valle a distintos ámbitos de la comunidad. En este caso, el destino fue un espacio de participación comunitaria del barrio 100 Viviendas, donde la recepción estuvo a cargo de las personas que desarrollan allí sus labores diarias.

La visita también llegará a Radio República

La agenda de este miércoles 28 de octubre contempla, además, la llegada de la Madre Morena a Radio República, donde llevará su bendición entre las 10.00 y las 12.00.

La visita a la emisora forma parte del mismo recorrido que incluye al EPC Norte y amplía la presencia de la imagen peregrina a otros espacios de la comunidad. De acuerdo con la información difundida, ambas actividades se desarrollan durante la mañana, con el propósito de acercar la Sagrada Imagen a quienes forman parte de las instituciones visitadas.

Preparativos para las fiestas de diciembre

Las visitas de la imagen peregrina se realizan como preparación para las fiestas en honor de la Inmaculada Concepción del Valle, previstas entre el 29 de noviembre y el 8 de diciembre.

El recorrido por organismos e instituciones busca acompañar a las personas que trabajan en esos espacios durante las semanas previas a las celebraciones. La agenda contempla distintas dependencias públicas, un centro de atención primaria de la salud, una defensoría y un centro vecinal, de acuerdo con el cronograma difundido.

La continuidad de estas visitas permite organizar la presencia de la Madre Morena en diferentes ámbitos de la comunidad, con fechas y horarios establecidos para cada institución. De este modo, la preparación para las fiestas marianas se extiende a distintos espacios de la vida cotidiana, más allá de los lugares habituales de celebración religiosa.

Cronograma de visitas

La programación continuará durante los próximos días con nuevas visitas de la imagen peregrina de la Virgen del Valle. Las actividades previstas son las siguientes:

Jueves 29 de octubre

De 8.00 a 12.30: Dirección de Inspección General.

De 9.00 a 19.00: CAPS Carlos Bravo.

Viernes 30 de octubre

De 8.00 a 12.30: Fiscalías de Cámaras Civiles.

De 9.00 a 12.00: Defensoría del Pueblo de Catamarca.

De 16.00 a 20.00: Centro vecinal Aldo Cancino.