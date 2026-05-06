Catamarca incorpora tecnología sustentable para transformar los residuos de mascotas: de qué se trata

La Municipalidad de la Capital puso en funcionamiento un nuevo dispositivo sustentable destinado a la gestión de residuos de mascotas en el Parque Adán Quiroga, uno de los espacios verdes más concurridos de la ciudad. La iniciativa se enmarca en una estrategia de intervención ambiental que busca mejorar la convivencia urbana y reforzar el cuidado de los espacios públicos.

El sistema, denominado "Cabono", fue instalado frente al rosedal del parque y está diseñado exclusivamente para la disposición de heces caninas, estableciendo un punto específico para su tratamiento dentro del propio predio.

"Cabono": tecnología sustentable aplicada a los residuos caninos

El dispositivo "Cabono" introduce un modelo de tratamiento in situ de los residuos de mascotas, basado en procesos naturales que transforman los desechos en un recurso reutilizable dentro del mismo entorno.

Según lo informado por la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos, a cargo de Nicolás Acuña, el sistema funciona mediante la aplicación semanal de una fórmula compuesta por agua y microorganismos naturales. Este procedimiento cumple un rol central en la degradación controlada de los residuos.

El proceso técnico del sistema incluye:

Aplicación semanal de agua combinada con microorganismos naturales.

de agua combinada con microorganismos naturales. Aceleración de la descomposición de los desechos orgánicos.

de los desechos orgánicos. Neutralización de olores , mejorando las condiciones ambientales del área.

, mejorando las condiciones ambientales del área. Eliminación de patógenos , reduciendo riesgos sanitarios.

, reduciendo riesgos sanitarios. Transformación final en abono orgánico, reincorporado al suelo del propio parque.

Este esquema de funcionamiento permite cerrar un ciclo ecológico dentro del mismo espacio verde, evitando el traslado de residuos y promoviendo su reutilización.

Uso responsable y pautas para los vecinos

Las autoridades municipales destacaron que el correcto funcionamiento del sistema depende directamente del comportamiento de los usuarios del parque. En ese sentido, se remarcó la importancia de cumplir con una serie de indicaciones fundamentales.

Entre las principales pautas establecidas se encuentran:

Depositar únicamente residuos de mascotas en el dispositivo.

en el dispositivo. No arrojar bolsas plásticas dentro del sistema.

dentro del sistema. Evitar la disposición de envases u otros elementos extraños .

. Respetar el uso exclusivo para el cual fue diseñado "Cabono".

Asimismo, se recordó que en todos los espacios públicos las mascotas deben circular con correa y bajo supervisión de sus dueños, quienes continúan siendo responsables de la recolección y correcta disposición de los residuos.

Un proyecto con potencial de expansión en la ciudad

Debido a la gran extensión del Parque Adán Quiroga y a su alta concurrencia diaria, desde la gestión municipal se anticipó que este tipo de dispositivos podría replicarse en otros espacios verdes de la ciudad.

La implementación de "Cabono" se analiza como una experiencia piloto con capacidad de escalamiento, especialmente en áreas donde la circulación de mascotas es constante y la demanda de soluciones sostenibles es creciente.

Gestión ambiental y convivencia urbana como ejes de la política pública

La incorporación de este sistema forma parte de un conjunto de acciones impulsadas por la gestión del intendente Gustavo Saadi, orientadas a promover el cuidado ambiental y fortalecer la convivencia urbana a través de prácticas sostenibles.

En este marco, el Parque Adán Quiroga es presentado como un pulmón verde de referencia, donde la intervención pública busca garantizar condiciones de uso que permitan a los vecinos disfrutar del espacio de forma:

Segura

Limpia

Ordenada

La estrategia municipal apunta a integrar soluciones tecnológicas y biológicas para la gestión de residuos, con el objetivo de reducir el impacto ambiental y fomentar una mayor responsabilidad ciudadana en el uso de los espacios comunes.

Un modelo de sostenibilidad aplicado al espacio público

El dispositivo "Cabono" sintetiza una visión de gestión ambiental basada en la transformación de residuos en recursos útiles. Su implementación en el Parque Adán Quiroga introduce una dinámica donde los desechos de mascotas dejan de ser un problema de acumulación para convertirse en insumos que regresan al suelo en forma de abono orgánico.

En ese sentido, la iniciativa representa una articulación entre infraestructura urbana, educación ambiental y corresponsabilidad ciudadana, consolidando una experiencia que podría redefinir la manera en que se gestionan los residuos de mascotas en los espacios públicos de la Capital.