Catamarca inicia la semana con cielo mayormente nublado y sin lluvias

Llegamos a mitad de junio y esta semana estará bajo un escenario climático caracterizado por la estabilidad atmosférica y la ausencia total de precipitaciones. Según el pronóstico previsto por el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones meteorológicas se mantendrán sin cambios significativos a lo largo de toda la jornada, con predominio de cielos mayormente nublados, temperaturas moderadas y vientos de intensidad variable.

El dato más destacado del pronóstico es que la probabilidad de lluvias será nula durante todo el día. En cada una de las franjas horarias previstas, el porcentaje de precipitaciones se ubicará en cero y así se mantendrá hasta el jueves a la tarde.

Una madrugada fría y con abundante nubosidad

Las primeras horas del lunes de feriado estuvieron marcadas por un ambiente fresco y un cielo mayormente cubierto. Durante la madrugada, la temperatura se ubicó en torno a los 8 grados, configurando uno de los momentos más fríos de la jornada.

En ese período, los vientos soplaron desde el sector Norte con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora. La combinación de temperaturas bajas y nubosidad predominante definió un comienzo de jornada caracterizado por condiciones típicas de la temporada invernal.

La neblina será protagonista durante la mañana

Con el avance de la mañana, el fenómeno más relevante será la presencia de neblina. Este escenario se desarrollará con temperaturas que permanecerán sin variaciones respecto de las registradas durante la madrugada.

El termómetro continuará marcando la misma temperatura de las primeras horas del día, mientras que el viento mantendrá las mismas características del arranque del lunes. Las corrientes de aire seguirán llegando desde el norte con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

La persistencia de la neblina constituirá el rasgo distintivo de este tramo de la jornada, en un contexto general que seguirá mostrando estabilidad atmosférica y ausencia de lluvias.

La tarde traerá el momento más cálido del día

La mejora relativa de las condiciones se producirá durante la tarde. Aunque el cielo continuará mayormente nublado, se espera un leve cambio respecto de las horas anteriores. Será además el período más cálido, cuando la temperatura alcance la máxima prevista de 16 grados. Este incremento térmico estará acompañado por una mayor intensidad del viento.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, las ráfagas sostenidas provenientes del sector Norte oscilarán entre 23 y 31 kilómetros por hora, marcando el tramo de mayor movimiento de aire de toda la jornada.

Una noche fresca y con rotación del viento

Hacia el cierre del día, las condiciones generales volverán a estabilizarse. El cielo seguirá presentándose mayormente nublado y la temperatura descenderá hasta los 11 grados. En cuanto al viento, se prevé una disminución en su intensidad, retornando a velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Sin embargo, se producirá una modificación en la dirección predominante, con una rotación hacia el sector Noroeste.

De esta manera, la noche mantendrá características similares a las observadas durante buena parte del día, con nubosidad persistente, ambiente fresco y sin registros de precipitaciones.

Un lunes estable de principio a fin

El panorama meteorológico previsto para Catamarca durante el lunes muestra una marcada uniformidad en sus condiciones. La ausencia total de lluvias, la presencia constante de nubosidad y temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 15 grados conformarán una jornada estable de principio a fin.