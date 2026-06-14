Calendario de pagos de ANSES Catamarca: ¿quiénes cobran primero luego del feriado?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retomará este martes 16 de junio el calendario de pagos correspondiente a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales.

La actividad del organismo se vio interrumpida el lunes 15 debido al feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, trasladado desde el 17 de junio para conformar un fin de semana largo.

El cronograma de pagos se organiza de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación que percibe cada beneficiario. Para junio, ANSES aplica una actualización del 2,58%, en línea con la inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), estableciendo así los nuevos montos para el conjunto de prestaciones.

Calendario de pagos: quiénes cobran después del feriado

Tras el receso por el fin de semana largo, el calendario oficial se reanudará el martes 16 de junio.

Ese día cobrarán los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos y cuyos documentos finalizan en 5. En la misma jornada también recibirán sus pagos los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar con DNI terminado en 5.

Asimismo, el martes percibirán sus haberes los beneficiarios de la Asignación por Embarazo con documentos finalizados en 3, junto con quienes cobran la Asignación por Prenatal y tienen DNI terminados en 6 y 7.

El cronograma continuará el miércoles 17 de junio con el pago a jubilados y pensionados que cobran la mínima y poseen documentos terminados en 6. También cobrarán ese día los titulares de la AUH con la misma terminación y los beneficiarios de la Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 4.

Por su parte, los titulares de la Asignación por Prenatal con documentos terminados en 8 y 9 también percibirán sus haberes durante esa jornada.

Hacia los últimos días del mes se incorporarán al calendario los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, además de los beneficiarios de prestaciones por desempleo. En tanto, los pagos correspondientes a Maternidad y Pago Único continuarán dentro de sus respectivos períodos de liquidación establecidos por el organismo.