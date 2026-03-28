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Catamarca inicia la Semana Santa con la tradicional peregrinación a la Gruta de la Virgen del Valle

La caminata al Santuario se realizará esta tarde en el marco del Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú.

28 Marzo de 2026 12.03

En el inicio de la Semana Santa, Catamarca vivirá esta tarde una nueva edición de la tradicional peregrinación al Santuario de la Gruta de Nuestra Señora del Valle, en el marco del Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú.

Según se informó, los fieles se concentrarán a las 16.30 en la plaza de Choya, desde donde a las 17.00 comenzará la caminata hacia el santuario, uno de los principales puntos de devoción mariana de la provincia.

La actividad convoca cada año a numerosos peregrinos que participan de esta manifestación de fe, que marca el inicio de las celebraciones litúrgicas de Semana Santa en la diócesis.

 

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Catamarca Gruta de la Virgen del Valle Semana Santa

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