Catamarca inicia la Semana Santa con la tradicional peregrinación a la Gruta de la Virgen del Valle

En el inicio de la Semana Santa, Catamarca vivirá esta tarde una nueva edición de la tradicional peregrinación al Santuario de la Gruta de Nuestra Señora del Valle, en el marco del Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú.

Según se informó, los fieles se concentrarán a las 16.30 en la plaza de Choya, desde donde a las 17.00 comenzará la caminata hacia el santuario, uno de los principales puntos de devoción mariana de la provincia.

La actividad convoca cada año a numerosos peregrinos que participan de esta manifestación de fe, que marca el inicio de las celebraciones litúrgicas de Semana Santa en la diócesis.