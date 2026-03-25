Catamarca inicia la Semana Santa con la tradicional Peregrinación del Pueblo de Dios

La Iglesia de Catamarca dará inicio a la Semana Santa con la tradicional Peregrinación del Pueblo de Dios, que se llevará a cabo este sábado 28 de marzo a las 17.00.

Bajo el lema "Con el Beato Esquiú, caminemos hacia la Pascua", la convocatoria se enmarca en el Año Jubilar por el Bicentenario del Nacimiento del Beato Mamerto Esquiú, sumando un significado especial a una de las expresiones religiosas más representativas de la comunidad.

La peregrinación constituye una manifestación pública de fe, en la que los fieles se reúnen para dar inicio a un tiempo litúrgico central para la Iglesia, que culmina con la celebración de la Pascua de Resurrección.

Recorrido de la peregrinación

La caminata tendrá un recorrido definido que unirá dos puntos emblemáticos del circuito religioso local. La concentración comenzará en la Plaza de Choya, desde donde los participantes iniciarán el trayecto hacia el Santuario de la Gruta de Nuestra Señora del Valle.

El recorrido previsto es el siguiente:

Punto de partida: Plaza de Choya

Plaza de Choya Trayecto: Avenida Virgen del Valle Norte

Avenida Virgen del Valle Norte Destino final: Santuario de la Gruta de Nuestra Señora del Valle

Una vez finalizada la peregrinación, se celebrará la Santa Misa, que dará comienzo con la tradicional bendición de los ramos, uno de los gestos litúrgicos característicos del inicio de la Semana Santa.

El marco del Año Jubilar del Beato Esquiú

La edición de este año adquiere un valor particular al desarrollarse en el contexto del Año Jubilar por el Bicentenario del Nacimiento del Beato Mamerto Esquiú.

Este marco especial refuerza el sentido espiritual de la peregrinación, invitando a los fieles a caminar hacia la Pascua inspirados en la figura del Beato Esquiú, cuya vida y legado forman parte central de la identidad religiosa de Catamarca.

El lema elegido sintetiza este espíritu, proponiendo una experiencia de fe que combina tradición, reflexión y comunidad.

Un gesto solidario en el marco de la fe

Además de su dimensión espiritual, la peregrinación incorpora un fuerte componente solidario. Desde la organización se solicita la colaboración con alimentos no perecederos, destinados a asistir a personas en situación de necesidad.

Para facilitar esta acción, se habilitarán puestos solidarios de Cáritas en puntos estratégicos como la Plaza de Choya y la Rotonda de las avenidas Virgen del Valle y Los Terebintos. Esta iniciativa busca canalizar la participación de los fieles en un gesto concreto de ayuda, integrando la práctica religiosa con la solidaridad comunitaria.

Preparación espiritual para la Pascua

La Peregrinación del Pueblo de Dios se presenta como el primer paso de un camino litúrgico que invita a los fieles a prepararse espiritualmente para la Pascua de Resurrección.

Desde la Iglesia Diocesana se plantea esta actividad como una oportunidad para renovar el espíritu, fortalecer la fe y compartir una experiencia comunitaria que trasciende lo individual.

La combinación de elementos —la caminata, la misa, la bendición de los ramos y la acción solidaria— configura una jornada integral que refleja el sentido profundo de la Semana Santa.

Una convocatoria para todos

La invitación está dirigida a toda la comunidad, en una propuesta que busca reunir a fieles en torno a una celebración que conjuga tradición, espiritualidad y compromiso social.

Con el inicio de la Semana Santa, la Iglesia de Catamarca abre un tiempo de reflexión y celebración, en el que la peregrinación se consolida como uno de los momentos más significativos del calendario religioso local.

La jornada del sábado 28 de marzo, con su recorrido desde la Plaza de Choya hasta la Gruta y la posterior celebración eucarística, marcará así el comienzo de un período central para la vida de la comunidad creyente, enmarcado en el Año Jubilar del Beato Mamerto Esquiú.