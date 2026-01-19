Catamarca invita a descubrir su biodiversidad: nueva excursión de safari fotográfico en el Pueblo Perdido

Este martes 20 se llevará a cabo una nueva excursión destinada a turistas y residentes que deseen entrar en contacto con la naturaleza y conocer la biodiversidad que se esconde en las montañas de Catamarca.

La actividad consiste en un Safari Fotográfico incluido en la agenda de "El verano va con vos", una iniciativa organizada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital.

El recorrido tendrá como escenario el ecosistema natural que rodea al Pueblo Perdido de la Quebrada, punto de encuentro desde donde partirá la caminata. A lo largo de aproximadamente dos horas y media, los participantes podrán explorar una porción de esta extensa geografía caracterizada por la presencia de fauna silvestre, entre la que se destacan mamíferos, aves, reptiles e insectos, además de flora nativa, formaciones vegetales, paisajes, rastros y huellas, así como distintas interacciones ecológicas vinculadas a la polinización, la alimentación y el comportamiento de las especies.

La propuesta, de baja exigencia física, se plantea como un paseo educativo, científico, artístico y recreativo, orientado a fomentar la conservación del ambiente, la concientización ecológica y el turismo responsable.

El safari fotográfico comenzará a las 7.30 en el Pueblo Perdido de la Quebrada, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 4, kilómetro 4 y medio, a pocos minutos del centro de la ciudad.

Desde la organización recomiendan asistir con calzado cómodo, ropa adecuada, protección solar, agua y frutas.

La actividad es gratuita, con cupo limitado, y requiere inscripción previa a través del contacto 383 464-5816.

Quienes deseen conocer más detalles sobre esta y otras propuestas de la Agenda de Verano 2026, impulsada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, pueden consultar el sitio web oficial o las redes sociales de SFVC Turismo.