Catamarca: marcharon para pedir justicia por Juan Carlos Rojas, por salud y estabilidad laboral

Un grupo de manifestantes se movilizó este sábado por las calles céntricas de la Capital para reclamar el esclarecimiento del crimen del exministro Juan Carlos Rojas y exigir respuestas del Gobierno provincial en materia laboral y sanitaria.

La marcha avanzó por distintos sectores del microcentro capitalino y reunió a familiares, trabajadores y ciudadanos que acompañaron los pedidos de justicia y mejoras sociales.

Entre las principales consignas de la convocatoria, los manifestantes reclamaron el avance de la investigación por la muerte de Rojas, causa que continúa generando repercusión política y social en Catamarca por la falta de respuestas.

Entre los presentes, becados sostuvieron fuertes criticas en dialogo con Radio Valle Viejo, apuntando contra el mal estado de la salud publica, la inseguridad, y la inestabilidad economica.

"Es impresionante que haya una persecución así. No podes mostrar la realidad porque te buscan hacer cosas. Me hicieron causas que nada que ver", señaló uno de los presentes.

También denunciaron detenciones arbitrarias y actos de acoso laboral y persecución política para evitar que becados y trabajadores reclamen mejoras.

Reclamos laborales y por la salud pública

Además del pedido de justicia, durante la protesta también hubo reclamos vinculados a la situación de trabajadores becados de la administración pública provincial.

Los participantes solicitaron estabilidad laboral y mejores condiciones para quienes se desempeñan bajo programas de becas estatales.

"No puede ser que haya gente que trabaja y gana una miseria", sostuvieron.

Otro de los ejes de la movilización estuvo centrado en el sistema sanitario, con pedidos de una "salud pública de calidad" y mayores respuestas por parte de las autoridades provinciales.

"Somos la burla de todas las provincias por la salud que tenemos. Tenemos una crisis enorme", alertaron y describieron las condiciones edilicias del Hospital San Juan Bautista y de la Maternidad. "Hace tres días se quedaron sin luz en la Maternidad, los chicos se estaban quedando hipotérmicos porque estaban apagadas las incubadoras"

Los presentes finalizaron con un pedido urgente a la sociedad catamarqueña para acompañar las exigencias.

"Invitamos a todos los que se quieran sumar. No le cerramos la puertas a nadie. Como pueblo vamos a iniciar una lucha. Como pueblo queremos salir de esta situación que hoy nos humilla y nos deja sin futuro. Todos tenemos hijos. Nuestra salud es una burla, la educación es un desastre.", afirmaron.