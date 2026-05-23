Carbonada criolla para el frío: el guiso tradicional perfecto para este 25 de Mayo

La carbonada criolla es uno de esos platos que regresan cada año cuando llegan las primeras bajas temperaturas. Aunque muchas veces el locro se lleva todo el protagonismo durante las fechas patrias, este guiso tradicional sigue siendo una de las recetas más reconfortantes de la cocina argentina.

Su combinación de carne, verduras y una cocción lenta da como resultado un plato abundante, caliente y lleno de sabor, ideal para compartir en familia durante el 25 de Mayo o cualquier jornada fresca del otoño.

Qué ingredientes lleva la carbonada criolla

Para preparar una versión tradicional de este guiso vas a necesitar:

500 gramos de carne para guiso

2 papas

1 batata

1 cebolla

1 zanahoria

1 morrón rojo

Zapallo o calabaza

1 choclo

Tomate triturado

Caldo

Sal, pimienta y pimentón

En algunas recetas también se incorporan pasas de uva, durazno seco o algún ingrediente dulce. Ese contraste entre sabores dulces y salados es una de las características más distintivas de ciertas versiones de la carbonada.

Cómo prepararla paso a paso

Cortá la carne en cubos medianos y picá la cebolla, el morrón y la zanahoria. Pelá y trozá las verduras restantes: papas, batata, zapallo y choclo. En una olla grande con un poco de aceite, sellá la carne hasta que quede bien dorada. Incorporá la cebolla, el morrón y la zanahoria y cociná durante unos minutos hasta que comiencen a ablandarse. Agregá las papas, la batata, el zapallo y el choclo. Sumá el tomate triturado y los condimentos: sal, pimienta y pimentón. Cubrí con caldo caliente y mezclá bien todos los ingredientes. Cociná a fuego bajo durante aproximadamente una hora, o hasta que las verduras estén tiernas. Si lo deseás, incorporá pasas de uva o algún ingrediente dulce durante los últimos minutos de cocción. Dejá reposar unos minutos antes de servir.

La clave de una buena carbonada está en la cocción lenta, que permite que los sabores se integren y que el caldo adquiera una textura más espesa y sabrosa.

La carbonada forma parte de las recetas más emblemáticas de la gastronomía criolla. Con el paso de los años fue adoptando distintas variantes según la región y las costumbres familiares, pero su esencia siempre se mantuvo ligada a la cocina casera y a los ingredientes simples.

Además de ser una comida rendidora, tiene la ventaja de que permite aprovechar verduras de estación y adaptar la preparación según los gustos de cada hogar.