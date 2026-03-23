Catamarca: más de 3.300 mamografías fortalecen la detección temprana del cáncer de mama

El Ministerio de Salud de la provincia de Catamarca avanza en el fortalecimiento del sistema sanitario con foco en la detección temprana del cáncer de mama, a través de la ampliación de servicios y la incorporación de tecnología en el interior provincial.

Como resultado de estas políticas públicas, se realizaron 3.323 mamografías en toda la provincia, mientras que en lo que va del año ya se efectuaron 145 estudios, consolidando una estrategia que prioriza el acceso temprano al diagnóstico.

Estas acciones forman parte de un esquema integral que busca brindar más y mejores servicios a la comunidad, especialmente en zonas alejadas de los principales centros urbanos.

Resultados concretos en detección y mortalidad

El incremento en la cantidad de estudios realizados se traduce directamente en un aumento de la detección precoz del cáncer de mama, lo que permite mejorar las posibilidades de tratamiento y acceso a intervenciones oportunas.

En este sentido, los datos reflejan un impacto concreto en los indicadores sanitarios:

3.323 mamografías realizadas en el marco de las políticas implementadas

en el marco de las políticas implementadas 145 estudios efectuados en lo que va del año

Disminución de la mortalidad por cáncer de mama

La tasa actual de mortalidad se ubica en 15,8 cada 100 mil habitantes, posicionando a la provincia en el segundo lugar a nivel nacional, solo por detrás de Santa Cruz.

Este descenso evidencia la efectividad de las estrategias orientadas a la prevención y al diagnóstico temprano.

Inversión en equipamiento y expansión territorial

Uno de los ejes centrales de la política sanitaria ha sido la inversión en equipamiento médico, particularmente en la adquisición de mamógrafos para hospitales del interior.

En este marco, el Gobierno provincial incorporó tecnología en los siguientes centros de salud:

Hospital San Juan Bautista de Tinogasta

Hospital Dr. Enrique Muñiz de Belén

Hospital Liborio Forte de Recreo

Además, se reforzó el equipamiento en:

Hospital Interzonal San Juan Bautista

Maternidad Provincial 25 de Mayo

Esta distribución de recursos apunta a mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud en todo el territorio provincial.

Reducción de barreras y descentralización

La directora de Cáncer, Mariela Nieva, explicó que estas inversiones permitieron disminuir las barreras geográficas, facilitando el acceso a estudios fundamentales para la detección temprana.

Según detalló, el objetivo es evitar que las personas deban trasladarse largas distancias para realizarse una mamografía, una situación que históricamente limitaba el acceso al diagnóstico.

En ese sentido, la estrategia sanitaria logró:

Descentralizar la atención médica

Ampliar la cobertura en el interior provincial

Mejorar la accesibilidad a estudios preventivos

Un cambio en la organización del sistema de salud

Tradicionalmente, la atención en materia de diagnóstico de cáncer de mama se concentraba en dos centros principales:

El Hospital San Juan Bautista

La Maternidad Provincial

La nueva política permitió distribuir esa demanda hacia otros establecimientos, generando una red más amplia y eficiente.

Este proceso de descentralización no solo mejora el acceso, sino que también optimiza el funcionamiento del sistema sanitario en su conjunto, evitando la saturación de los centros tradicionales.