Catamarca: los niños del SEM honraron a la Virgen del Valle

El Paseo de la Fe, ubicado frente al Santuario Catedral, fue escenario de una de las manifestaciones más entrañables del calendario religioso local: el tradicional homenaje del Vallecito, protagonizado por los pequeños estudiantes del Nivel Inicial del Sistema Educativo Municipal (SEM). En el contexto de las festividades del Septenario en honor a Nuestra Madre del Valle, la actividad reunió a la comunidad educativa en un acto cargado de simbolismo, emoción y pertenencia.

Acompañados por docentes, familias y autoridades educativas, los niños y niñas desplegaron diversas expresiones para manifestar su cariño hacia la figura central de la jornada: la "Virgen Morenita". La imagen fue especialmente ubicada en el atrio de la Catedral, generando un espacio cercano y accesible para que los más pequeños pudieran rendir su saludo en un ambiente de recogimiento y celebración.

La escena, marcada por la inocencia y la espontaneidad de los participantes, reforzó el sentido comunitario de una tradición que encuentra en las nuevas generaciones su continuidad más genuina.

Presencias institucionales y marco religioso

El encuentro contó con la participación de destacadas autoridades del ámbito eclesiástico, lo que subrayó la relevancia del evento dentro del calendario litúrgico y educativo. Estuvieron presentes el Vicario Episcopal para la Educación, Padre Lucas Segura, y el Rector del Santuario Catedral, Padre Juan Ramón Cabrera, quienes acompañaron el desarrollo de la jornada y compartieron con los asistentes este espacio de fe.

Su presencia no solo otorgó formalidad al acto, sino que también reforzó el vínculo entre la educación inicial y la dimensión espiritual que atraviesa la celebración del Septenario. En este sentido, la actividad se consolidó como un punto de encuentro entre instituciones, familias y comunidad religiosa.

Educación, historia y fe: una síntesis en escena

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la representación realizada por los alumnos del jardín del Colegio Padre Ramón de la Quintana. En sintonía con el Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario del Nacimiento del Beato Mamerto Esquiú, los estudiantes presentaron una puesta alusiva a la vida del reconocido "Orador de la Constitución".

Esta intervención aportó una dimensión pedagógica e histórica al evento, integrando contenidos educativos con el contexto celebratorio. La figura de Mamerto Esquiú fue abordada desde una perspectiva accesible para el nivel inicial, permitiendo que los niños se vincularan con su legado a través del lenguaje escénico.

Entre los aspectos destacados de esta representación se pueden señalar:

La contextualización histórica del Beato Mamerto Esquiú dentro del relato educativo.

del Beato Mamerto Esquiú dentro del relato educativo. La adaptación pedagógica de su figura para estudiantes del Nivel Inicial.

de su figura para estudiantes del Nivel Inicial. La integración de valores vinculados a la fe, la palabra y el compromiso cívico.

Este segmento evidenció cómo la educación puede articularse con las tradiciones religiosas para generar experiencias significativas desde edades tempranas.

Una mañana de expresión artística y alegría colectiva

El clima festivo se sostuvo a lo largo de toda la mañana mediante una sucesión de coreografías y canciones especialmente preparadas por los jardines de infantes municipales. Cada presentación reflejó el trabajo previo en las aulas y el acompañamiento de docentes y familias, consolidando un espacio donde el arte funcionó como vehículo de expresión y participación.

Las intervenciones artísticas no solo aportaron dinamismo al evento, sino que también permitieron a los niños asumir un rol activo en la celebración, fortaleciendo su vínculo con la tradición desde una experiencia vivencial.

El despliegue de colores, movimientos y música generó una atmósfera de celebración compartida, donde la alegría se convirtió en un lenguaje común entre todos los presentes.