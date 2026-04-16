Salud convoca a emprendedores de alimentos a un taller

El Ministerio de Salud de la provincia lanzó una convocatoria dirigida a emprendedores del rubro alimenticio para participar del Taller de tramitación de registros alimenticios y etiquetado, una instancia de formación técnica pensada para acompañar tanto a quienes se encuentran en la etapa inicial de sus proyectos como a aquellos que deben avanzar con la renovación de registros de sus productos.

La actividad se llevará a cabo el 20 de abril a las 9 horas en el Nodo Tecnológico, y quienes deseen formar parte deberán realizar una inscripción previa a través del enlace dispuesto para tal fin: https://forms.gle/rLjEpszZMPNPu9Xi8.

La propuesta apunta a fortalecer el proceso de regularización, control y adecuación normativa de productos alimenticios elaborados por emprendedores locales, un aspecto central para la comercialización formal y segura.

Destinada a quienes tramitan R.P.E y R.P.P.A

La jornada estará a cargo de la Dirección Provincial de Calidad Alimentaria, en trabajo conjunto con el Instituto Municipal de Emprendedores, y fue diseñada específicamente para quienes atraviesan la instancia de inicio o renovación de registros alimenticios.

En ese marco, se informó que la capacitación estará enfocada en los trámites vinculados a R.P.E y R.P.P.A. Estos registros resultan fundamentales para la identificación formal de establecimientos y productos, por lo que el taller se presenta como una herramienta de acompañamiento técnico para facilitar esos procesos.

Capacitación en rotulado y normativas vigentes

Uno de los ejes centrales de la jornada será la formación en rotulado de alimentos, un aspecto clave para cumplir con las exigencias regulatorias. Durante el taller se trabajará sobre cómo elaborar el etiquetado de manera correcta, respetando lo establecido por las normativas nacionales y provinciales en materia de rotulado de alimentos.

La propuesta incluirá además el abordaje de los requisitos exigidos por las normativas vigentes, con el objetivo de que cada emprendedor pueda comprender con precisión la documentación, la información obligatoria y los criterios técnicos necesarios para avanzar con sus productos.

SiProGA: modernización digital para el registro de alimentos

Otro de los puntos relevantes de la capacitación será la presentación del sistema SiProGA (Sistema Provincial de Gestión de Alimentos).Se trata de una plataforma digital diseñada para modernizar y facilitar el registro y control de productores de alimentos en toda la provincia, una herramienta que busca agilizar procesos administrativos y mejorar el seguimiento de la actividad.

Durante la jornada se mostrará el manejo del sistema, permitiendo a los asistentes familiarizarse con su funcionamiento y comprender de qué manera utilizarlo para sus trámites. La inclusión de SiProGA dentro del taller refuerza el enfoque puesto en la digitalización de procesos y en la mejora de la trazabilidad administrativa de los emprendimientos alimentarios.

La documentación requerida para participar

Desde la organización solicitaron que los emprendedores concurran con una serie de documentos y materiales necesarios para el desarrollo práctico de la actividad.

La documentación deberá presentarse en formato PDF, y se pidió asistir con:

DNI

Habilitación municipal

Plano esquemático del establecimiento

Plano aprobado

Título o contrato del inmueble

Además, se solicitó llevar los productos alimenticios que elaboran, ya que serán utilizados para trabajar sobre el diseño del etiquetado, conforme a lo establecido por el Código Alimentario Argentino.

Este aspecto práctico permitirá que la capacitación no solo aborde conceptos normativos, sino que también avance sobre casos concretos de cada emprendimiento, vinculando la teoría con la aplicación directa sobre los productos elaborados por los asistentes.