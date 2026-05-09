Catamarca pone en marcha su Sistema Provincial de Evaluación de los Aprendizajes

La iniciativa permitirá contar con información clave para mejorar la enseñanza y los aprendizajes. La próxima semana comienzan las capacitaciones para equipos directivos y aplicadores.

El Centro de Desarrollo Científico, Tecnológico y Productivo de Catamarca (Cedecitca) junto al Ministerio de Educación y Trabajo de la provincia informan que en las próximas semanas se comenzará a implementar el Sistema Provincial de Evaluación de los Aprendizajes, una política orientada a fortalecer la calidad educativa en las escuelas catamarqueñas.

El dispositivo permitirá generar información propia, oportuna y contextualizada sobre los aprendizajes de los estudiantes, con el objetivo de identificar fortalezas y desafíos y orientar la toma de decisiones para mejorar las prácticas de enseñanza y acompañar a las instituciones educativas.

En esta primera etapa se implementará el programa META, desarrollado por la Universidad Austral, una herramienta que permitirá generar información válida, comparable y oportuna para la toma de decisiones pedagógicas y de gestión.

Se trata de una evaluación de carácter formativo, que no incide en las calificaciones ni en la promoción de los estudiantes, y que se implementará de manera gradual, con el acompañamiento de equipos técnicos y académicos especializados, garantizando la confidencialidad de la información.

De esta primera etapa participarán 60 escuelas de gestión estatal y privada. Las evaluaciones se aplicarán en las áreas de Lengua y Matemática en 3° y 6.º grado del nivel primario y en 3° y 6.º año del nivel secundario, en dos instancias anuales mediante una plataforma digital.

En este marco, la próxima semana comenzarán las capacitaciones destinadas a veedores, aplicadores y equipos directivos de las instituciones participantes. Las jornadas se llevarán a cabo en el Cine Teatro Catamarca, el miércoles de 15 a 18 horas y el jueves de 9 a 12 horas.

La primera instancia de implementación de las evaluaciones se realizará a partir del 18 de mayo.

El gobierno de la provincia reafirma así su compromiso con la mejora continua del sistema educativo y convoca a toda la comunidad educativa a acompañar este proceso.

Las escuelas participantes en esta primera fase serán :

ESCUELA N° 162 "9 DE JULIO"

ESCUELA PROVINCIAL DE EDUCACION TECNICA N°7 "ING.JOSE ALSINA ALCOBERT"

ESCUELA PROVINCIAL DE EDUCACION TECNICA Nª6 "MAESTRO MARIANO FERNANDO PIERI"

ESCUELA PROVINCIAL DE MINERIA " DR.BERNARDO HOUSSAY"

ESCUELA N° 15 NTRA.SRA.DEL VALLE

ESCUELA PRIVADA "MARIA MONTESSORI"

ESCUELA SECUNDARIA N° 93

ESCUELA SECUNDARIA N°49

ESCUELA N° 198

ESCUELA N° 324

ESCUELA SECUNDARIA N° 89

ESCUELA SECUNDARIA N°48 "PBRO.RAMON ROSA OLMOS"

ESCUELA N° 323 JUAN ALFONSO CARRIZO

ESCUELA SECUNDARIA N° 84

ESCUELA SECUNDARIA N°50

ESCUELA SECUNDARIA N°6 CACIQUE JUAN CHELEMIN

ESCUELA N° 126 BARRIO APOLO

ESCUELA N°992 (ESC. N°44-139)

ESCUELA Nª195 "REVOLUCION DE MAYO"

ESCUELA SECUNDARIA N° 92

ESCUELA N° 180 "REPÚBLICA ARGENTINA"

ESCUELA N° 182 "LUIS LEOPOLDO FRANCO"

ESCUELA N°196 GOBERNADOR CRISANTO GOMEZ

COLEGIO PRIVADO JUAN PABLO II

ESCUELA PRIVADA VIRGEN NIÑA

COLEGIO PRIVADO F.A.S.T.A.

COLEGIO PRIVADO PIA DIDOMENICO

COLEGIO PRIVADO ENRIQUE G.HOOD

COLEGIO PRIVADO GENERAL MANUEL BELGRANO

COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA

ESCUELA N° 127 SAN JOSE OBRERO

COLEGIO PRIVADO PADRE RAMON DE LA QUINTANA

COLEGIO PRIVADO SRA. DEL VALLE"

ESCUELA N° 428 "DR. ENRIQUE OCAMPO"

ESCUELA N° 701 "C. J. ARMSTRONG"

ESCUELA SECUNDARIA N°7"GRAL. JOSE MARIA PAZ"

CENTRO EDUCATIVO 4 DR. ROMES RAIDEN

CENTRO EDUCATIVO N°3 "MARIA EMILIA AZAR"

ESCUELA N° 201 WOLF SCHCOLNIK

ESCUELA N° 272 PROVINCIA DE CORRIENTES

CENTRO EDUCATIVO N°4 "DR. ROMIS AMADO RAIDEN"

COLEGIO PRIVADO NUESTRA SRA.DE GUADALUPE

COLEGIO PRIVADO CLORINDA ORELLANA HERRERA

ESCUELA N° 98 "ANTONIA BENAVENTTI DE BULACIO"

ESCUELA NRO. 490

COLEGIO PRIVADO JUAN CAYETANO BIANCHI

ESCUELA N° 227 PCIA.DE RIO NEGRO

ESCUELA N° 36 "PAULA ALBARRACIN DE SARMIENTO"

ESCUELA N° 334 "MARIA DEL CARMEN FUENZALIDA"

ESCUELA N° 391

E.P.E.T. N° 8

ESCUELA N° 29 AUTONOMÍA DE CATAMARCA

ESCUELA N° 295 GRAL JULIO A.ROCA

ESCUELA N° 394 PRESIDENCIA DE LA NACION

ESCUELA N° 285 PROVINCIA DEL CHACO

ESCUELA N° 228 BARTOLOME MITRE

ESCUELA N° 392 -DANIEL DE JESUS OVEJERO

ESCUELA N° 294 PCIA.DE LA RIOJA