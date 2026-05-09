Jubilados que no quieren PAMI: qué opciones de prepaga existen en 2026

Miles de jubilados en Argentina buscan mantener su obra social o contratar una prepaga después de retirarse, pero muchas veces se encuentran con trabas, aumentos elevados o información confusa. Aunque gran parte de las personas cree que el pase al PAMI es obligatorio, la legislación actual permite continuar con otra cobertura médica si el trámite se realiza a tiempo.

El tema volvió a tomar relevancia en abril por las dudas sobre los aumentos de las cuotas y las condiciones para adultos mayores. Además, varias empresas de medicina privada continúan ofreciendo planes específicos para jubilados, aunque con diferencias importantes según edad, antigüedad y nivel de cobertura.

Qué pasa con la obra social cuando una persona se jubila

Al momento de iniciar la jubilación, el sistema suele derivar automáticamente los aportes al PAMI. Sin embargo, esa afiliación no es obligatoria y los jubilados pueden optar por continuar en su obra social habitual.

El problema aparece cuando el trámite automático ya fue completado. En esos casos, recuperar la cobertura anterior puede resultar complejo y generar demoras administrativas. Por eso, especialistas recomiendan informar rápidamente la decisión de seguir en la misma obra social antes de finalizar el proceso jubilatorio.

Los aportes que antes iban a la obra social pasan primero por ANSES y luego son enviados al PAMI. Aun así, existe la posibilidad de redirigirlos nuevamente si se solicita correctamente.

Las prepagas que aceptan jubilados en Argentina

Las empresas de medicina prepaga no pueden rechazar afiliados únicamente por la edad al momento de la jubilación. De todos modos, sí tienen permitido aplicar cuotas diferenciales según la franja etaria.

Entre las compañías que ofrecen cobertura para adultos mayores aparecen OSDE, Swiss Medical, Galeno, Sancor Salud, Alta Salud y Sipssa. Cada una cuenta con planes diferentes y distintos niveles de cobertura médica.

Qué ofrece cada prepaga para adultos mayores

OSDE es una de las empresas con mayor cantidad de afiliados en el país y dispone de planes pensados para personas mayores. Sus servicios incluyen atención ambulatoria, internaciones, medicamentos y programas preventivos.

Swiss Medical también ofrece alternativas para jubilados con distintos niveles de cobertura. Aunque suele posicionarse entre las opciones más premium, mantiene planes específicos para este segmento.

Galeno, por su parte, se destaca por su red de prestadores a nivel nacional. En tanto, Sancor Salud apunta a una atención personalizada con opciones adaptadas para adultos mayores.

Alta Salud tiene una propuesta más económica, aunque limitada al Área Metropolitana de Buenos Aires. Sipssa, con sede en Córdoba, brinda cobertura nacional y programas de prevención para la tercera edad.

Qué dice la ley sobre los aumentos por edad

Uno de los principales temores entre jubilados son los aumentos de cuotas. La Ley 26.682 establece que la cuota más alta no puede superar tres veces el valor de la más baja según las franjas etarias.

Además, los afiliados mayores de 65 años con más de diez años de antigüedad no deberían recibir incrementos por edad. Si la permanencia es menor, las empresas sí pueden ajustar el valor de la cuota.

Las prepagas también están obligadas a informar los aumentos con anticipación y comunicar primero la modificación a la Superintendencia de Servicios de Salud.

Cómo mantener la cobertura médica tras jubilarse

Los trabajadores en relación de dependencia y monotributistas pueden seguir derivando aportes a su obra social después de jubilarse. La clave es evitar el alta automática en PAMI durante el trámite previsional. Quienes ya tenían una prepaga antes de jubilarse también pueden conservarla, aunque deberán seguir abonando la cuota correspondiente para mantener el servicio activo.