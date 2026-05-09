Cierre total de Farmacias Dr. Ahorro deja 242 trabajadores sin empleo

Fin a la cadena de Farmacias del Dr. Ahorro. Cerró las 30 sucursales que le quedaban, todos los locales amanecieron cerrados. Los 242 trabajadores se enteraron del cierre por un comunicado recibido al grupo de Whatsapp minutos antes de las 8 de la mañana. Los candados estaban cambiado y se encontraron con el cierre.

Energía y Vida de Argentina SRL, es la razón social de Farmacias Dr. Ahorro, la cadena de farmacias especializada en la venta de genéricos que llegó al país en 2002. Su propietario es Xavier González Zirión, ex diputado del PR en México. Vendía medicamentos génericos de bajo costo y apuntaba a la base de la pirámide social.

Farmacias Dr. Ahorro llegó a tener 47 farmacias, entre propias y franquiciadas y presencia en Salta, Tucumán, Catamarca, Córdoba y Mendoza. Hasta se atrevió a entrar al conurbano bonaerense, en zonas como Morón, hoy continúa abierta con otro nombre.

En diciembre pasado cerró 11 locales, entre ellas 2 farmacias en Córdoba, 1 en Mendoza y 1 en Salta, no le quedó ninguna abierta en el interior del país. En la Ciudad de Buenos Aires bajó la persiana de las sucursales de Villa Devoto; Saavedra; Pompeya; Villa Lugano; Balvanera en Corrientes y Larrea; Caballito sobre la calle Moreno, la otra quedó abierta y en Constitución cerró la ubicada sobre Brasil. En total le quedaron en pie alrededor de 30 farmacias.

Le quedaban 30 locales que casi no tenían mercadería. Con los cierres de diciembre despidió casi 90 trabajadores a los que no les pagó ni el mes de diciembre, ni el aguinaldo ni la indemnización.

La empresa se presentó en concurso de acreedores por una deuda superior a los 10 millones de dólares ya que debía a laboratorios, aportes, sueldos, indemnizaciones, proveedores, entre otros. En el concurso pidió autorización para vender los locales que más facturaban.

La empresa mexicana busca vender 6 locales que más facturan ubicados en Primera Junta en Caballito, Once, Constitución, Cerrito, Retiro y Pacífico. Todo indica que consiguió comprador, según averiguó BAE Negocios, sería el grupo Pasco que es una red de farmacias con 15 sucursales en zona sur del Gran Buenos Aires.

El comunicado de Farmacias de Dr Ahorro que recibieron los trabajadores señaló: "A partir del viernes, las sucursales de la empresa permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Por este motivo, no será necesario concurrir a sus lugares de trabajo mientras se mantenga esta situación. No es una decisión fácil. Sabemos el esfuerzo que cada uno viene haciendo y lamentamos sinceramente haber llegado a este punto. También queremos informarles que en el día de hoy se estará abonando únicamente un porcentaje del salario correspondiente".

Vale aclarar que a los trabajadores de las sucursales y de los depósitos sólo se les abonó a algunos el 25% del salario trabajado en abril. Se les debía el resto y el comunicado indica que no les pagarán ni el total del sueldo adeudado.

"Somos plenamente conscientes de que este monto resulta insuficiente y lamentamos profundamente la situación. La empresa se encuentra atravesando un proceso concursal que actualmente limita nuestra capacidad de cumplir en tiempo y forma con la totalidad de las obligaciones salariales", señaló el comunicado de uno de los grupos farmacéuticos más importantes de México.

"Durante los últimos meses se trabajó en un proceso de venta integral de la empresa que no pudo concretarse por factores externos, lo que fue agravando la situación actual. A partir de eso, se avanzó en distintas alternativas de venta de sucursales en forma individual. En este marco hemos presentado en la sindicatura tres alternativas de venta de sucursales, las cuales se encuentran a la espera de aprobación judicial. De concretarse estas operaciones, los fondos obtenidos serán destinados prioritariamente a regularizar los saldos pendientes de sueldos", explicaron.