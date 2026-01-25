Catamarca se posiciona como uno de los destinos más elegidos para 2026

La promoción turística que la provincia de Catamarca llevó adelante en el Paseo del Norte Grande de Pinamar, en el marco de la temporada de verano, permitió arribar a una conclusión clara: Catamarca ya figura en los planes de viaje 2026 de numerosos turistas argentinos. La acción, desarrollada durante el fin de semana, reunió a visitantes de distintas provincias que se acercaron al stand catamarqueño para informarse, planificar futuros recorridos y compartir experiencias personales.

Uno de los datos más relevantes que arrojó esta iniciativa fue que un alto porcentaje de los consultantes ya había visitado Catamarca con anterioridad y expresó su intención de regresar. La diversidad de paisajes, la riqueza cultural y la autenticidad de las experiencias ofrecidas se repiten como los principales motivos que impulsan ese deseo de volver.

Gustavo Gentile, vecino de Vicente López, relató cómo una promoción anterior realizada en Pinamar fue el punto de partida de su primer viaje a la provincia. "Me enteré de las bellezas de Catamarca una de las veces que hicieron promoción en Pinamar. Al ver toda la folletería dije 'tengo que ir a Catamarca' y viajé el año pasado. Recorrí la Ruta del Adobe, Fiambalá y Tinogasta. Pero quiero volver porque todavía me falta conocer el Balcón del Pissis, el Campo de Piedra Pómez y Antofagasta", contó.

Un testimonio similar brindó Natalia Garcilazo, de San Isidro, quien visitó Catamarca en abril de 2025. "Conocí la capital y sus alrededores, como la Virgen del Valle, la Gruta, el dique El Jumeal y la Cuesta del Portezuelo. Me quedaron pendientes muchos lugares, entre ellos Fiambalá y el Campo de Piedra Pómez, así que pronto voy a estar nuevamente por ahí", afirmó.

También Karina, vecina de Pinamar, se acercó al stand durante la noche del sábado para recabar información. "Estuve el último invierno en Catamarca y la pasé hermoso. Visité la Fiesta del Poncho, El Rodeo y a la Virgen del Valle. Me encantó Catamarca, es mi segundo lugar favorito", expresó.

Entre los asistentes también se encontraba Angela y Daniel, un matrimonio pinamarense que ya tiene fecha definida para su primer viaje a la provincia. "Vamos a ir 15 días en abril. Tenemos un vehículo acondicionado para viajar y queremos recorrer todo lo que podamos. Todos los viajeros con los que hablamos nos dijeron que Catamarca es alucinante. Nos llevamos toda la información para planificar la ruta", señalaron.

Durante la tarde-noche del sábado 24, el espacio de información turística de Catamarca recibió una importante afluencia de público. Además de la atención personalizada de los informantes turísticos, el escenario del Paseo del Norte Grande fue el marco para una presentación integral de la identidad catamarqueña.

Uno de los momentos más destacados fue el desfile de ponchos y prendas textiles confeccionadas por artesanos que integran la Ruta del Telar. Los artesanos Alfredo Díaz y Lourdes Chaile, de Londres, junto a la directora de la Ruta del Telar, Gloria Robles, explicaron el proceso de elaboración de estas piezas, despertando gran interés entre los presentes.

En ese contexto, también se presentó el spot central de la campaña promocional 2026, titulado "Catamarca, el secreto mejor guardado", que invita a descubrir la provincia como una experiencia turística auténtica y diversa.

La propuesta se completó con una experiencia gastronómica a cargo del chef Maximiliano Moreno, quien preparó tamales que fueron degustados por el público, acompañados por un trago de autor denominado "Elixir andino" y gin tonic Gracián. El cierre musical estuvo a cargo del grupo Las Voces del Viento, que hizo bailar a los asistentes al ritmo de zambas, chacareras, sayas y cumbias, transmitiendo el espíritu festivo de Catamarca e invitando a vivir la próxima edición de la Fiesta del Poncho en julio.