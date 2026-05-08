Hantavirus: cómo se transmite, cuáles son los síntomas y por qué volvió a encenderse la alarma sanitaria

El hantavirus volvió a instalarse en el centro de la preocupación sanitaria internacional luego de que se conocieran casos y muertes asociados a un brote detectado en un crucero que navegaba por el Atlántico entre Argentina y Cabo Verde. El episodio reactivó las alertas sobre una enfermedad considerada grave y potencialmente mortal, especialmente por su capacidad de evolucionar rápidamente hacia cuadros respiratorios severos.

Se trata de una enfermedad viral transmitida principalmente por roedores infectados. La circulación del virus está asociada especialmente al contacto con saliva, orina o heces contaminadas de estos animales, lo que convierte a determinados ambientes cerrados o con acumulación de suciedad en espacios de riesgo para las personas.

Cómo se produce el contagio

Según explican especialistas y organismos sanitarios, la vía más frecuente de transmisión es la inhalación de partículas virales presentes en el aire. Esto suele ocurrir en lugares cerrados, poco ventilados o donde hubo presencia de ratones infectados. Al remover polvo contaminado, las partículas pueden ingresar al organismo a través de las vías respiratorias.

Además de la inhalación, también existen otras formas de contagio vinculadas al contacto indirecto o directo con materiales contaminados. Entre ellas se encuentran:

Contacto con superficies contaminadas y posterior contacto de las manos con boca, nariz u ojos.

Mordeduras de roedores infectados.

Exposición a ambientes con acumulación de excrementos o secreciones de ratones.

La enfermedad genera especial preocupación en zonas rurales o en espacios cerrados con escasa ventilación, donde las probabilidades de contacto con roedores pueden ser mayores.

Los síntomas que suelen confundirse con una gripe

Uno de los principales problemas que presenta el hantavirus es que sus síntomas iniciales pueden confundirse fácilmente con un cuadro gripal común. Esa similitud dificulta muchas veces la detección temprana y retrasa la consulta médica.

Los primeros signos que suelen aparecer incluyen:

Fiebre alta

Dolores musculares

Escalofríos

Dolor de cabeza

Náuseas y vómitos

Diarrea o dolor abdominal

Cansancio intenso

Sin embargo, con el paso de los días el cuadro puede agravarse rápidamente. La enfermedad puede derivar en complicaciones respiratorias severas y evolucionar hacia un síndrome cardiopulmonar, considerado una de las manifestaciones más graves del virus. En esos casos, el paciente puede sufrir insuficiencia respiratoria y shock, situaciones que requieren atención médica inmediata y cuidados intensivos.

La importancia de la consulta temprana

Frente a síntomas compatibles con la enfermedad, médicos y organismos sanitarios recomiendan acudir de inmediato a una consulta médica, especialmente si existió exposición reciente a roedores o permanencia en ambientes de riesgo.

La rapidez en la detección resulta clave debido a la velocidad con la que puede evolucionar el cuadro clínico. Aunque los síntomas iniciales parezcan leves o similares a los de otras enfermedades respiratorias, el hantavirus puede agravarse en pocos días. La advertencia sanitaria cobra mayor relevancia en contextos donde hubo circulación confirmada del virus o antecedentes recientes de brotes, como el episodio detectado en el crucero que navegaba entre Argentina y Cabo Verde.

Una enfermedad sin tratamiento específico

Actualmente no existe un tratamiento específico ni una cura definitiva contra el hantavirus. La atención médica se centra en cuidados de soporte destinados a estabilizar al paciente y acompañar la evolución clínica de la enfermedad.

Los tratamientos disponibles incluyen hidratación, monitoreo clínico permanente, asistencia respiratoria en casos graves, atención intensiva cuando aparecen complicaciones cardiopulmonares. La ausencia de una terapia específica convierte a la prevención en la herramienta más importante para evitar contagios y reducir riesgos.

La variante Andes y la transmisión entre personas

En Argentina y Chile circula además la denominada "variante Andes", una de las pocas cepas conocidas capaces de transmitirse entre personas en situaciones de contacto estrecho.

Esa particularidad distingue a esta variante de otros tipos de hantavirus detectados en distintas regiones del mundo, donde la transmisión suele limitarse exclusivamente al contacto con roedores infectados o ambientes contaminados. La posibilidad de contagio interpersonal incrementa la preocupación sanitaria y obliga a reforzar las medidas de vigilancia epidemiológica frente a casos sospechosos.

Las medidas de prevención recomendadas

Los especialistas insisten en que la prevención continúa siendo la principal estrategia para evitar infecciones. Las recomendaciones apuntan principalmente a minimizar la exposición a ambientes contaminados por roedores y reducir el riesgo de inhalar partículas virales.

Entre las principales medidas preventivas se destacan:

Ventilar ambientes cerrados antes de limpiarlos.

Evitar levantar polvo en lugares con presencia de roedores.

Utilizar guantes y barbijo en zonas consideradas de riesgo.

Mantener correctamente almacenados los alimentos.

Extremar la higiene en espacios cerrados o poco ventilados.

El reciente brote detectado en el Atlántico volvió a exponer la peligrosidad de una enfermedad que, aunque poco frecuente, puede tener consecuencias graves. La combinación entre síntomas iniciales inespecíficos, rápida evolución clínica y ausencia de tratamiento específico mantiene al hantavirus bajo permanente vigilancia sanitaria.