Avanzan las obras sobre avenida Galíndez y habrá cortes de tránsito: los detalles

La circulación vehicular volverá a verse afectada este viernes debido a la continuidad de los trabajos de repavimentación que se llevan adelante sobre la avenida Gobernador Galíndez, una de las arterias centrales incluidas dentro del corredor Este-Oeste. Las tareas se concentrarán específicamente en el tramo comprendido entre avenida Perón y Mariano Moreno, donde se ejecutarán labores vinculadas al mejoramiento de la carpeta asfáltica.

De acuerdo con la información oficial difundida, los trabajos se desarrollarán en el horario de 08:00 a 16:00 horas, período durante el cual se implementarán cortes de tránsito en el sector intervenido. La medida impactará sobre la circulación habitual de vehículos en una de las zonas de importante conectividad urbana, por lo que se prevé un movimiento reducido y desvíos temporales mientras duren las tareas.

Repavimentación sobre un corredor estratégico

La avenida Gobernador Galíndez forma parte del corredor Este-Oeste, uno de los ejes de circulación más relevantes dentro de la trama urbana. En ese contexto, las tareas de repavimentación buscan mejorar las condiciones de transitabilidad y recuperar sectores deteriorados de la calzada.

El operativo previsto para este viernes contempla la continuidad de las intervenciones iniciadas sobre la avenida, en el marco de un esquema de obras que avanza progresivamente sobre distintas calles y avenidas principales de la ciudad. La intervención entre avenida Perón y Mariano Moreno constituye uno de los segmentos actualmente alcanzados por el plan de mejoras viales.

Las autoridades indicaron que, mientras se desarrollen los trabajos, habrá restricciones de circulación en la zona afectada. Por ello, se recomienda a quienes transiten habitualmente por el sector prever demoras y considerar recorridos alternativos durante la franja horaria en la que se ejecutarán las obras.

Cortes y reorganización del tránsito

El corte de tránsito previsto responde a la necesidad de garantizar condiciones seguras para el desarrollo de los trabajos de repavimentación. Durante varias horas, maquinaria y personal especializado trabajarán sobre la calzada intervenida, lo que obligará a limitar el paso vehicular en distintos puntos del tramo afectado.

La presencia de equipos viales y operarios demandará además una reorganización temporal de la circulación en el corredor, especialmente en horarios de mayor movimiento vehicular.

Obras incluidas en el Plan Provincial de Asfaltado

Los trabajos que se desarrollan sobre avenida Gobernador Galíndez forman parte del Plan Provincial de Asfaltado, una iniciativa que actualmente avanza sobre distintas avenidas y calles consideradas prioritarias dentro de la ciudad.

El programa contempla intervenciones en sectores estratégicos con el objetivo de mejorar la infraestructura vial y optimizar las condiciones de circulación. En ese marco, las tareas sobre el corredor Este-Oeste representan una de las obras incluidas dentro del esquema de repavimentación urbana.

La continuidad de estos trabajos evidencia el avance de las obras sobre arterias de alto tránsito, donde el deterioro del pavimento requiere intervenciones integrales para garantizar mejores condiciones de movilidad.