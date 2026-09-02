Catamarca se prepara para una nueva edición de Cómic & Manga: los detalles

Catamarca se prepara para vivir una nueva jornada dedicada al universo del cómic, el manga y la cultura pop. Este domingo 6 de septiembre se llevará a cabo la cuarta edición de Cómic & Manga Catamarca 2026, una propuesta que reunirá actividades artísticas, concursos, espectáculos, talleres y espacios destinados a emprendedores.

El encuentro se desarrollará de 14 a 21 horas en el Complejo Cultural Urbano Girardi, ubicado en avenida Enrique Ocampo 58, con entrada abierta a la comunidad.

La propuesta es impulsada por la Vicegobernación de Catamarca, a cargo de Rubén Dusso, junto al Senado provincial, con el objetivo de generar un espacio de encuentro destinado a jóvenes, familias, artistas y emprendedores vinculados con las industrias creativas.

La cuarta edición volverá a reunir a quienes siguen y participan de las distintas expresiones relacionadas con el cómic, el manga y otras manifestaciones de la cultura pop, en una programación que combinará actividades participativas y propuestas de entretenimiento.

Concursos de dibujo y cosplay

Uno de los momentos previstos durante la jornada será la premiación de los concursos de dibujo y cosplay, que contaron con la participación de personas provenientes de distintos puntos de la provincia.

La entrega de reconocimientos formará parte de una agenda especialmente diseñada para los aficionados al cómic, el manga y la cultura pop, y pondrá en escena las producciones y expresiones de los participantes.

Los concursos constituyen uno de los espacios incluidos dentro de la propuesta de esta edición, que busca reunir diferentes formas de participación vinculadas con el arte, la creatividad y las nuevas expresiones culturales.

Feria, shows y propuestas participativas

La programación de Cómic & Manga Catamarca 2026 incluirá una variedad de actividades a lo largo de las siete horas previstas para el encuentro. La agenda combinará de esta manera espacios de exposición, espectáculos en vivo, actividades de formación y participación del público.

Los asistentes también podrán recorrer la feria de emprendedores, que formará parte de la propuesta destinada a reunir a personas vinculadas con las industrias creativas y con diferentes iniciativas relacionadas con este universo cultural.

La iniciativa apunta a consolidar un ámbito de encuentro que convoque a jóvenes, familias, artistas y emprendedores. La programación fue pensada para ofrecer alternativas de participación a distintos públicos y reunir expresiones que tienen como eje el cómic, el manga y la cultura pop.

Además del componente recreativo, la jornada busca visibilizar el talento local y promover las expresiones vinculadas con las nuevas industrias culturales.