Catamarca se prepara para vivir el III Congreso Académico Beato Esquiú

En el Año Jubilar por el Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú, Catamarca se apresta a vivir las jornadas del III Congreso Académico Beato Mamerto Esquiú, que se desarrollará desde este jueves 3 y hasta el viernes 4 de septiembre.

La propuesta, organizada bajo el lema "Beato Mamerto Esquiú, apóstol y ciudadano, servidor de la unidad", tendrá como sede a la Diócesis de Catamarca y reunirá actividades académicas, conferencias, presentaciones, visitas a lugares vinculados con la memoria del Beato y celebraciones religiosas.

El encuentro se inscribe en una propuesta de carácter itinerante, con cuatro sedes ubicadas en lugares relacionados con distintos momentos de la vida del Beato catamarqueño. El recorrido comenzó en Tarija, Bolivia, durante el mes de julio, y tras su paso por Catamarca continuará en Salta, el 13 de octubre, para concluir luego en Córdoba, los días 27 y 28 de noviembre.

De esta manera, la realización del Congreso en Catamarca ocupará un lugar central dentro de un itinerario dedicado al estudio, la investigación y la difusión del pensamiento y la trayectoria de quien fuera sacerdote franciscano y obispo, hoy Beato.

La apertura y las actividades del jueves

La primera jornada del III Congreso Académico se llevará a cabo el jueves 3 de septiembre y tendrá como escenario inicial el Complejo Cultural Urbano Girardi.

A las 9.00 se desarrollará el acto de apertura, con la presencia de autoridades eclesiásticas y civiles, además de la participación de investigadores provenientes de Catamarca, Buenos Aires, Córdoba y Uruguay. Media hora después, a las 9.30, está prevista la conferencia inaugural a cargo del Dr. Gustave Irrazábal, tras la cual se abrirá un espacio destinado al debate.

La programación de la mañana continuará a las 11.00 con la presentación del libro correspondiente al II Congreso Académico, titulado "Fray Mamerto Esquiú en voz y presencia". Luego de una pausa, a las 11.45, el Dr. Gabriel González Merlano brindará la ponencia titulada "El encuentro de dos beatos en Uruguay: Vera y Esquiú".

La jornada continuará durante la tarde en el Centro Educativo y Cultural Diocesano Virgen del Valle, donde se desarrollarán diferentes ponencias desde las 16.00 hasta las 20.00. Una vez finalizadas las exposiciones previstas, se realizarán las conclusiones y el cierre de la primera jornada.

Los principales momentos del primer día

El programa previsto para el jueves reúne actividades académicas y espacios de intercambio en distintos momentos del día:

9.00: acto de apertura en el Complejo Cultural Urbano Girardi.

acto de apertura en el Complejo Cultural Urbano Girardi. 9.30: conferencia inaugural a cargo del Dr. Gustave Irrazábal y posterior debate.

conferencia inaugural a cargo del Dr. Gustave Irrazábal y posterior debate. 11.00: presentación del libro del II Congreso Académico, "Fray Mamerto Esquiú en voz y presencia".

presentación del libro del II Congreso Académico, "Fray Mamerto Esquiú en voz y presencia". 11.45: ponencia del Dr. Gabriel González Merlano, "El encuentro de dos beatos en Uruguay: Vera y Esquiú".

ponencia del Dr. Gabriel González Merlano, "El encuentro de dos beatos en Uruguay: Vera y Esquiú". 16.00 a 20.00: desarrollo de ponencias en el Centro Educativo y Cultural Diocesano Virgen del Valle.

desarrollo de ponencias en el Centro Educativo y Cultural Diocesano Virgen del Valle. Final de la jornada: conclusiones y cierre.

Recorridos por la memoria viva del Beato

El viernes 4 de septiembre, los participantes del Congreso realizarán una serie de visitas a sitios ligados a la memoria viva del Beato Mamerto Esquiú en los departamentos Capital y Fray Mamerto Esquiú.

A las 10.00, los congresistas recorrerán la Celda en el Convento Franciscano y la Catedral Basílica, dos espacios incluidos dentro del itinerario previsto para esa jornada. Una hora más tarde, a las 11.00, la actividad se trasladará a Piedra Blanca, donde se visitará la Casa Natal del Beato y lugares aledaños.

Las visitas permitirán a los participantes recorrer espacios directamente vinculados con la memoria de Mamerto Esquiú, en una jornada que combinará el trabajo académico desarrollado durante el Congreso con el reconocimiento de los lugares relacionados con su historia y su presencia en Catamarca.

La celebración por el quinto aniversario de la Beatificación

Las actividades del viernes continuarán durante la tarde con la participación de los congresistas en los actos en honor al Beato Mamerto Esquiú, en el marco del 5° aniversario de su Beatificación, en Piedra Blanca.

La programación comenzará a las 17.00 con una procesión en la que serán llevadas las imágenes de la Virgen del Valle y del Beato Esquiú. Posteriormente se celebrará la Santa Misa por su pronta canonización, como parte de la conmemoración que reunirá las actividades académicas del Congreso con las expresiones religiosas previstas para esa fecha. La coincidencia entre el Congreso y el quinto aniversario de la Beatificación otorga un marco especial a las jornadas que se desarrollarán en Catamarca, dentro del Año Jubilar por el Bicentenario de su nacimiento.

Estudiar, conocer y difundir el pensamiento de Esquiú

El padre Oscar Tapia, coordinador de este evento académico y eclesial, explicó oportunamente cuál es el objetivo central de la propuesta. "La pretensión de un congreso académico es estudiar, investigar, conocer y difundir el pensamiento, la obra y la vida del Padre Esquiú, especialmente investigando sus escritos", destacó.

Desde la organización remarcaron que la convocatoria no está dirigida exclusivamente a académicos. El Congreso también fue pensado para el público en general interesado en profundizar en el pensamiento de este sacerdote franciscano y obispo, hoy Beato.

El propósito es, de este modo, ampliar el conocimiento y la investigación sobre su pensamiento, su obra y su vida, generando un espacio de participación que reúna a investigadores y a personas interesadas en profundizar sobre su figura.