Mañana se inaugura la 55º Fiesta Nacional e Internacional del Poncho: los detalles

La espera llegará a su fin este viernes 17 de julio, cuando quede oficialmente inaugurada la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, el evento cultural más importante de Catamarca, que durante diez días reunirá a artesanos, expositores, artistas y visitantes en el Predio Ferial Catamarca.

La celebración se extenderá hasta el 26 de julio, período en el que el predio ofrecerá múltiples propuestas culturales, artísticas, gastronómicas y turísticas distribuidas en distintos escenarios y espacios especialmente preparados para recibir al público.

Como ocurre en cada edición, la Fiesta del Poncho volverá a convertirse en el principal punto de encuentro para mostrar la producción artesanal, las expresiones culturales y la música, con una programación que se desarrollará de manera simultánea en diferentes sectores del predio.

El acto inaugural dará inicio oficial a la celebración

La jornada comenzará con el acto oficial de apertura, previsto para las 11 horas en el Escenario Mayor. La ceremonia contará con la presencia de autoridades provinciales encabezadas por el gobernador Raúl Jalil, el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, y la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán.

Al acto inaugural fueron invitados artesanos, expositores y artistas, protagonistas de la fiesta, y también podrá sumarse el público interesado en presenciar el inicio oficial de una nueva edición del evento. La apertura incluirá una instancia protocolar y concluirá con un despliegue artístico especialmente preparado para la ocasión.

El cuadro de apertura llevará por nombre "Urdiendo el tiempo", una propuesta que combinará danza y música en una puesta integral. La producción contará con:

Dirección general de la Dirección de Desarrollo Cultural.

Dirección coreográfica de Víctor Aybar.

Dirección musical de Luis Bazán.

Desde las 14 abrirán todos los espacios del Predio Ferial

Concluido el acto oficial, a partir de las 14 horas abrirán sus puertas todos los pabellones y los distintos sectores de exposición. Desde ese momento quedarán habilitados los diferentes espacios de la fiesta, incluyendo las áreas gastronómicas, los sectores destinados a los artesanos y expositores, además de los escenarios donde se desarrollará la programación artística durante toda la jornada.

La apertura de estos espacios marcará el comienzo formal de las actividades para los visitantes, quienes podrán recorrer el predio y participar de las distintas propuestas previstas para el primer día.

El Escenario Mayor tendrá a Pimpinela y Campedrinos

La primera noche festivalera ofrecerá una amplia programación sobre el Escenario Mayor, cuyas actividades comenzarán desde las 21 horas.

La grilla artística estará integrada por:

Delegación Regional Puna - Antofagasta de la Sierra.

Compañía Mala Junta.

Noelia Díaz "Negracha".

Germán Fuentes.

Compañía de Danzas Femeninas Eulalias.

Nicolás Reyna.

Pimpinela.

Noelia Tula.

Emilio Morales.

Campedrinos.

La programación combinará la participación de artistas locales con espectáculos de alcance nacional, dando inicio a una nueva edición del festival.

El Patio iniciará sus actividades desde la tarde

Otro de los espacios centrales será El Patio, cuya programación comenzará a las 14 horas. Durante la jornada actuarán:

Ballet Municipal Fiambalá.

Fernando Guilla.

Guadalupe Carrizo.

La Troya.

Delegación Departamental Paclín.

Paula Romero.

Dúo Yanasu.

Ballet Catamarca Danzas.

Hugo Nanni.

Ballet Piriqui Pérez.

Christian Herrera.

La actuación de Christian Herrera marcará su debut en este espacio durante la primera jornada de la fiesta.

Mercado Cultural y Pabellón de Turismo

El Mercado Cultural iniciará su programación a partir de las 16 horas, con la participación de:

Ballet El Taller.

Chef.

Maite Díaz.

Lautaro Cancino.

Raúl Acevedo.

Compañía de Danzas Semillas Gauchas.

Lucas Tapia.

DJ Set.

La Huella Catamarca.

Carla Romero.

Riqra.

Por su parte, el Pabellón de Turismo, con actividades desde las 15 horas, ofrecerá la siguiente programación:

Ballet Dueños del Tiempo.

Aixa Figueroa.

Provincia de Santa Fe - Poncho Santafesino.

Compañía de Latin Jazz.

Huillapima - Sabores y Destinos.

Dulce Chumbicha, tierra de mandarinas y tradición.

Delegación Chumbicha.

Belén te cobija en su valle.

Ballet Danzarés.

Dúo Hansen - Segura.

El Alto - Refugio del Turismo.

Mauricio Cabrera.

Dónde consultar la programación y adquirir las entradas

La organización informó que la programación completa de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, junto con toda la información necesaria para disfrutar del evento, puede consultarse a través de la web fiestadelponcho.gob.ar y en las redes sociales oficiales de la fiesta.

Asimismo, las entradas para las noches del Escenario Mayor y Poncho Sunset se encuentran disponibles mediante venta online en universotickets.com y también en las boleterías del Estadio Bicentenario, que atenderán de 14 a 22 horas durante los diez días que se extenderá la celebración.

Con el acto inaugural, la apertura de los pabellones y una extensa programación distribuida en los distintos escenarios del Predio Ferial Catamarca, la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho iniciará una nueva edición que volverá a reunir durante diez jornadas a la cultura, la música, la danza, el turismo, la gastronomía y la producción artesanal en el acontecimiento más importante del invierno catamarqueño.